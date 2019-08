Löw: "Dortmund é um concorrente ainda mais forte para o Bayern"

O treinador da seleção alemã também falou sobre a situação de Leroy Sané, jogador do Manchester City que rompeu os ligamentos

Técnico da seleção alemã, Joachim Löw lamentou muito a lesão sofrida por Leroy Sané, jogador do que rompeu os ligamentos do joelho durante a Supercopa da . O jogador, uma das opções de Löw para a sua equipe nacional, estava a detalhes de ser anunciado como reforço do para a atual temporada, mas a transferência acabou não acontecendo.

Fora de grande parte desta temporada 2019-20, que acaba de começar, Sané pode até mesmo pensar em uma recuperação para disputar a . E Joachim Löw tem fé que o ponta conseguirá se recuperar a tempo do torneio continental de seleções.

“Nós ficamos muito tristes e para baixo quando soubemos”, disse para o DAZN no intervalo do jogo entre Bayern e Hertha Berlin, que abriu a edição 2019-20 da e terminou empatado em 2 a 2; “Eu entrei em contato com o Leroy. Para ele, e a sua situação, é claro que foi o pior momento possível”.

“Esperamos que ele volte o mais cedo possível. Ele é um jogador de uma qualidade incrível, e nós desejamos todo o melhor para ele. Ele vai conseguir se recuperar para a ”.

Löw também disse o que espera desta nova temporada de Bundesliga. O Bayern de Munique vem dominando o torneio como jamais na histórica, e sonha com o oitavo título consecutivo. Entretanto, o não poupou esforços e abriu a carteira como jamais havia feito antes no mercado de transferências.

“Eu acho muito bom que o Dortmund esteja focado, mirando o campeonato de forma agressiva, e eles se reforçaram muito bem (...) Mats Hummels, espetacular! Nico Schulz, espetacular! Thorgan Hazard, muito bom! Julian Brandt também. O Dortmund se reforçou muito bem e é um concorrente ainda mais forte para o Bayern”, finalizou.