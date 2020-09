Loco Abreu marca primeiro gol como jogador e treinador e salva equipe uruguaia de derrota

Ídolo do Botafogo se escalou como titular e garantiu empate para o Boston River diante do Danubio

O incansável Sebastián Loco Abreu segue fazendo história no futebol. Neste domingo, ele anotou seu primeiro gol desde que se tornou jogador e treinador do Boston River, no .

O atacante de 43 anos se escalou como titular fora de casa contra o e viu os anfitriões abrirem boa vantagem, com dois gols de Santiago Paiva.

Os visitantes, porém, foram buscar a igualdade, primeiro com Carlos Valdez e depois com Loco Abreu, que marcou de cabeça aos 19 do segundo tempo após cruzamento da direita.

Loco Abreu, técnico e jogador do @bostonriver, escalou-se como titular hoje contra o @DanubioFC. E foi dele o gol salvador do 2-2 aos 43'2T. Assim, ele tem gols por 29 clubes na carreira pic.twitter.com/gN0FOb5rIX — Non Sense Football (@NSFootball1) September 20, 2020

O ex-camisa 13 do , assim, alcançou um feito impressionante: agora, ele já balançou as redes com a camisa de 29 clubes ao longo da carreira.

Apesar do empate por 2 a 2 e do primeiro gol do seu jogador-treinador, o Boston River segue com má campanha no Torneio Apertura do Uruguaio - é o vice-lanterna, com 12 pontos em 13 jogos.