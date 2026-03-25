Locatelli erra, o Como não: nas apostas, Fabregas avança rumo à Liga dos Campeões (1,72), a Juve perde terreno (2,75)

Locatelli erra, o Como não. É assim que se poderia resumir o fim de semana da Série A, no que diz respeito à disputa pela Liga dos Campeões. O pênalti perdido pelo meio-campista, de fato, obriga a Juventus a empatar contra o Sassuolo, mas, acima de tudo, a perder terreno para os comandados de Fabregas, agora a três pontos de distância: segundo os analistas de apostas da Sisal e da Planetwin365, a chance de Paz e seus companheiros terminarem entre os quatro primeiros caiu para entre 1,72 e 1,90, contra 2,50 de poucos dias atrás. Isso se deve a um desempenho excelente, com cinco vitórias consecutivas culminando na goleada de 5 a 0 sobre o Pisa, enquanto os bianconeri, que não conseguiram conquistar a terceira vitória consecutiva, caem para 2,75 contra os 1,85 da semana passada.





Empatada em pontos com os homens de Spalletti está a Roma, que, no entanto, na disputa pela quarta colocação, paga pelo desempenho negativo das últimas semanas e não convence as casas de apostas: apesar do retorno às vitórias contra o Lecce, de fato, os giallorossi na Champions são cotados entre 4,00 e 4,50, em alta em relação aos 3,50 dos últimos dias. Por fim, a Atalanta está isolada, a sete pontos do Como, com cotações entre 30 e 50 vezes a aposta, enquanto Napoli e Milan já garantiram amplamente a participação na próxima Champions (a 1,02 para ambas)





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