Locatelli: "Disse não ao Arsenal pela Juventus. No Milan, não me ajudaram"

O capitão da Juventus, Manuel Locatelli, falou à Rivista Undici sobre a recusa ao Arsenal por amor à Juventus, seus ídolos de infância e a história, encerrada de forma brusca, com o Milan.









Sobre a possibilidade de ir para o Arsenal: “O Arsenal é um time incrível, com uma grande história, em um campeonato importantíssimo. Mas eu queria somente a Juve, e já queria desde um ano antes, quando estive muito perto. Não queria ouvir nenhuma outra oferta, meus agentes enlouqueciam: me propunham outros times, e eu dizia ‘só a Juve’”.









Sobre seus ídolos: “Tanto eu quanto meu irmão tínhamos a do Del Piero. Eu também era muito fissurado no Nedved, quando era bem pequeno perguntava para a minha mãe se eu tinha as pernas como as dele, um pouco tortas”.









Sobre o Milan: “Sempre vou agradecer ao Milan: fiz toda a minha trajetória lá, foi a minha casa, e sempre vou agradecer ao Montella por ter confiado em mim. O que pesou para mim é que eu não tinha as ferramentas para administrar tudo. Eu ainda era jovem demais e imaturo. Havia expectativas enormes sobre mim e, dentro de mim, pareciam ainda maiores, sobretudo depois daquele gol contra a Juve. Isso foi algo que me freou e eu nem sequer era capaz de me questionar. Então, muitas vezes, eu culpava os outros e buscava álibis. Com certeza errei muito naquele período, mas também acho que não fui ajudado