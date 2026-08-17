Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Manuel Locatelli JuventusGetty Images

Traduzido por

Locatelli: "Disse não ao Arsenal pela Juventus. No Milan, não me ajudaram"

Milan

O capitão da Juventus, Manuel Locatelli, falou à Rivista Undici sobre a recusa ao Arsenal por amor à Juventus, seus ídolos de infância e a história, encerrada de forma brusca, com o Milan.



Sobre a possibilidade de ir para o Arsenal: “O Arsenal é um time incrível, com uma grande história, em um campeonato importantíssimo. Mas eu queria somente a Juve, e já queria desde um ano antes, quando estive muito perto. Não queria ouvir nenhuma outra oferta, meus agentes enlouqueciam: me propunham outros times, e eu dizia ‘só a Juve’”.


Campeonato Italiano
Torino crest
Torino
TOR
Milan crest
Milan
MIL


Sobre seus ídolos: “Tanto eu quanto meu irmão tínhamos a do Del Piero. Eu também era muito fissurado no Nedved, quando era bem pequeno perguntava para a minha mãe se eu tinha as pernas como as dele, um pouco tortas”.



Sobre o Milan: “Sempre vou agradecer ao Milan: fiz toda a minha trajetória lá, foi a minha casa, e sempre vou agradecer ao Montella por ter confiado em mim. O que pesou para mim é que eu não tinha as ferramentas para administrar tudo. Eu ainda era jovem demais e imaturo. Havia expectativas enormes sobre mim e, dentro de mim, pareciam ainda maiores, sobretudo depois daquele gol contra a Juve. Isso foi algo que me freou e eu nem sequer era capaz de me questionar. Então, muitas vezes, eu culpava os outros e buscava álibis. Com certeza errei muito naquele período, mas também acho que não fui ajudado

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google