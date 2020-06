Liziero no São Paulo: promessa, na mira do Milan, ainda não decolou no Tricolor

O volante já recebeu várias oportunidades, mas devido a lesões, não conseguiu ter sequência; relembre sua trajetória

E mais uma joia #MadeInCotia está na mira da Europa: segundo informações do Globo Esporte, Liziero, meio-campista do , recebeu sondagens do -ITA. O atleta de 22 anos tem multa rescisória de 50 milhões de euros, mas uma possível negociação sairia por valores bem menores.

Isto acontece porque o jovem não estorou como se era esperado: ainda que tenha se consolidado como uma peça importante do elenco de Fernando Diniz, não conseguiu assumir um papel de protagonista e nem conquistou a titularidade - mesmo que isso fosse um pedido da torcida em vários momentos.

Tendo sido destaque da base na de 2017, em um time pouquíssimo inspirado - cujos maiores expoentes são Militão, Paulinho Bóia, Bissoli e o próprio Liziero -, o jogador chegou para 2018 com status de líder de uma geração mais talentosa, sendo importantíssimo na campanha que levou o sub-20 do Tricolor ao vice-campeonato da competição. Veterano e jogando na lateral-esquerda, foi alçado aos profissionais na urgência já por Diego Aguirre, antes das quartas de final do daquele ano.

Se destacou nas primeiras partidas, mas mostrou um problema que seria recorrente na sua carreira - até então - no São Paulo: nas semi finais contra o , fez bela partida, mas não aguentou os 120 minutos e estava se arrastando dentro de campo nos momentos finais. Mesmo assim, virou xodó: todos esperavam que o volante/lateral virasse titular da equipe para o Brasileirão.

O que aconteceu foi diferente: Liziero acabou se transformando no 12º jogador do treinador uruguaio, entrando em quase as partidas, mas sem virar titular. Após lesão de Jucilei, no entanto, ganhou oportunidade e brilhou no melhor momento do Tricolor naquela competição: vitórias sobre , e Corinthians, boas atuações e uma dupla consistente com Hudson.

Mesmo que o pedido da torcida fosse para que o jovem continuasse sendo titular, voltou para o banco de reservas com o retorno do Jucilei. Sua ausência no time titular, por sinal, foi um dos principais fatores que levaram Diego Aguirre - acusado de não dar oportunidades à base - a ser trocado por André Jardine, seu ex-técnico no sub-20.

Depois de sofrer lesão, terminou as últimas duas partidas no ano com a titularidade: todos esperavam que fosse peça importante com Jardine em 2019. Com seu "mentor", no entanto, Liziero continuou sofrendo com sucessivas lesões, ficou na reserva de Jucilei e Hudson e viu o São Paulo ser eliminado pelo na pré-temporada da Libertadores.

À partir deste momento, a história é a mesma: sempre que parecia perto de decolar, se lesionava. Fez boas partidas no começo do Brasileirão, mas sofreu um pisão de Gregore e desfalcou o time por quase dez rodadas. Voltou e viu Tchê Tchê, pedido de Cuca, absoluto na posição.

Assim, a confiança da torcida começou a minguar: as sucessivas lesões fizeram com que Liziero perdesse a dinâmica que lhe fez uma grande promessa em Cotia - e nos seus primeiros momentos nos profissionais. Não conseguia ter sequência e alternava partidas muito boas e muito ruins.

Com Fernando Diniz, voltou a seu papel de 12º jogador, aparecendo as vezes depois do intervalo para manter um resultado ou tentar dar um toque de qualidade ao meio de campo. Com concorrência maior - joga na mesma posição em que Daniel Alves é utilizado pelo treinador -, está sendo preterido até por outras promessas de gerações posteriores, mesmo que ainda conte com o carinho da torcida.

Mesmo com a trajetória inconstante, devido à sua óbvia capacidade técnica, ainda tem mercado na Europa. Agora, Liziero pode ser contratado pelo Milan antes de sequer assumir a titularidade no São Paulo: uma carreira extremamente promissora que está em "stand-by" devivo à lesões, quebras de sequência e pouca intensidade física.