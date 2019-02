Livro conta que Tuchel deixou Borussia por fala polêmica pós-atentado

Desacordo entre treinador e CEO dos aurinegros determinou o ponto final da relação entre as partes

No livro biográfico Sussurros de Cabine, sobre suas experiências como jornalista do Bild, Pit Gottschalk retratou a situação que teria gerado a saída de Thomas Tuchel do Borussia Dortmund.

Segundo Gottschalk, o treinador queria que seus jogadores entrassem em campo contra o Bayern de Munique poucos dias após o atentado que atingiu o ônibus da equipe às vésperas do jogo contra o Monaco, pela Champions League e feriu o então zagueiro do time, Marc Bartra.



ônibus sofreu atentado terrorista às vésperas do jogo contra o Monaco, pela Champions League da temporada 2016/17 (Foto: Getty Images)

"Com estes frouxos que eu vou ganhar do Bayern?", teria dito Tuchel a um diretor dos aurinegros, de acordo com um jogador que não revelou sua identidade.

O treinador chegou a perguntar para Marco Reus e Gonzalo Castro, então líderes do elenco no vestiário, sobre as condições da equipe para entrar em campo contra os bávaros pela Bundesliga marcado para o fim de semana seguinte ao duelo contra os monegascos.

A situação levou a um desgaste de relacionamento entre ele e o CEO da agremiação, Hans-Joachim Watzke e provocou a demissão do técnico.

