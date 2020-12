Livestreaming: estratégias para fazer apostas ao vivo no futebol

Veja as melhores dicas para apostar durante partidas que já estão rolando e garantir lucros bem interessantes em menos de 90 minutos

Existem basicamente duas maneiras de se realizar apostas online em futebol: antes do jogo e durante a partida. A primeira forma é a mais comum, visto que é mais simples. Basta definir qual resultado você acha que vai sair, apostar e esperar que seu palpite esteja certo.

Contudo, com a popularidade das apostas esportivas online, muito tem se falado em apostar ao vivo. Principalmente no futebol, um esporte que é imprevisível e cheio de reviravoltas. Essa imprevisibilidade pode representar maiores oportunidades de ganhos, mas também traz riscos mais elevados.

Para minimizar as possibilidades de prejuízo, alguns apostadores profissionais traçam e seguem estratégias para apostar ao vivo. Veja abaixo algumas das estratégias mais eficazes que você pode colocar em prática nas suas apostas em futebol.

1. Assistir ao jogo ao vivo

A maioria dos grandes sites de apostas fornece estatísticas e dados dos jogos em tempo real. Cartões vermelhos, quando sai uma falta, placar, etc. Isso, no entanto, não diz nada sobre como está o clima do jogo. Dessa forma, não dá para saber quem está pressionando ou quem está mais perto do gol.

Por isso, uma estratégia simples e muito eficaz é assistir ao jogo em que você quer apostar. No caso do Brasileirão, é bastante simples, pois os jogos do campeonato passam na TV aberta, no Premiere, no TNT e no EI Plus. O mesmo vale para competições como a e a Copa do .

O livestreaming é outra ótima opção. Um dos melhores do gênero é o DAZN, embora tenha mais foco no Campeonato Inglês, na Copa da e na do Brasileirão.

Os próprios sites de apostas podem eventualmente realizar transmissões das partidas, embora não seja comum você poder assistir a jogos ao vivo nesse tipo de site com 100% de qualidade.

2. Fazer análise prévia da partida

Analisar previamente as partidas é uma forma de fazer boas apostas ao vivo. Acompanhar as notícias, observar as escalações das equipes e os retrospectos dos times que vão se enfrentar são tarefas que fazem parte dessa estratégia.

Claro que esses dados não vão lhe dar 100% de certeza de quem deve receber seu palpite como vencedor. Contudo, facilitam a análise durante o jogo para buscar oportunidades de ganhar.

3. Apostar depois dos 15 primeiros minutos de jogo

Assistindo ao jogo e com o caderninho de anotações em mãos, você já está preparado para fazer sua aposta. Porém, o ideal pode ser esperar os primeiros 15 minutos de jogo antes de enviar o palpite.

Os primeiros 15 minutos de um jogo de futebol são decisivos para o restante da partida. Se o time favorito leva um gol a cinco minutos de jogo, isso vai mudar a dinâmica da partida. Pode ser que se abrindo para buscar o empate o time leve um segundo gol, por exemplo.

Portanto, enquanto assiste ao jogo, espere os primeiros 15 minutos para fazer a aposta em um dos sites de apostas. É uma maneira de você “entrar no jogo” com mais segurança.

4. Usar a ferramenta cash out se necessário

Uma ferramenta que os sites de apostas costumam disponibilizar aos seus usuários para apostas ao vivo é o cash out. Basicamente, você pode encerrar a aposta antes do fim quando bem entender.

Isso é muito útil para minimizar prejuízos ou até para assegurar ganhos. Caso aposte no menos favorito e ele tome um gol no início do jogo, você pode encerrar a aposta para recuperar parte do que investiu, perdendo apenas uma parte do dinheiro.

Agora se o menos favorito faz um gol ao fim do jogo, liderando o placar, você pode encerrar a aposta para assegurar parte dos lucros. Não será o lucro máximo que teria se esperasse até o fim da partida, mas ganha algo caso dois minutos depois seu time leve o empate, por exemplo.

Essas quatro estratégias são bastante simples e fáceis de seguir, independentemente do seu nível como apostador. Acima de tudo, é importante que enxergue as apostas esportivas online como um passatempo e com responsabilidade. Saiba identificar o momento de parar, evitando problemas financeiros e psicológicos graves.