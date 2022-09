Liverpool x Wolverhampton: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Após mau início na temporada, Reds tentam se reerguer no Inglês neste sábado (10); veja como acompanhar na TV e na internet

Tentando se reerguer, o Liverpool recebe o Wolverhampton na manhã deste sábado (10), no Anfield, às 11h (de Brasília), pela sétima rodada da Premier League. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Star+, no streaming.

Em luto devido ao falecimento da Rainha Elizabeth II, a Liga Inglesa ainda não se pronunciou sobre adiamento ou não da rodada e, desta forma, as equipes se preparam em meio a incerteza.

Vindo de uma dura goleada sofrida na estreia da Champions League, o Liverpool conta com o apoio de sua torcida para tomar um novo rumo e se reerguer na temporada.

Os Reds, na sétima posição com 9 pontos, continuam com o departamento médico cheio, mas contam com o retorno de Thiago Alcantara, enquanto Fabio Carvalho e Kelleher são dúvidas. Por outro lado, Gomez e Milner, que foram mal no meio da semana, devem perder suas vagas para Matip e Thiago ou o brasileiro Arthur.

Do outro lado, o Wolverhampton está há três jogos sem perder no campeonato e ocupam a 14ª posição, com 6 pontos. Kalajdzic e Chiquinho são as baixas dos Wolves.

Escalações:

Escalação do provável LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Fabinho, Thiago; Jota, Nunez, Diaz.

Escalação do provável WOLVERHAMPTON: Sa; Jonny, Collins, Kilman, Ait-Nouri; Moutinho, Neves, Nunes; Neto, Hwang, Podence.

Desfalques

Liverpool

Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain, Curtis Jones, Ibrahima Konate, Jordan Henderson e Calvin Ramsay estão todos no departamento médico.

Wolverhampton

Kalajdzic e Chiquinho são os desfalques dos Wolves.

Quando é?

• Data: sábado, 10 de setembro de 2022.

• Horário: 11h (de Brasília).

• Local: Anfield, Liverpool - ING.