Liverpool x West Ham: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Reds encerram a 27ª rodada da Premier League nesta segunda-feira (24); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Consolidado na liderança do Campeonato Inglês, o recebe o nesta segunda-feira (24), às 17h (de Brasília), em Anfield, em duelo válido pela 27ª rodada da Premier League. O duelo terá transmissão exclusiva do canal Espn , na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Quer ver jogos do Liverpool ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

JOGO Liverpool x West Ham DATA Segunda-feira, 24 de fevereiro de 2020 LOCAL Anfield - Liverpool, ING HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Reds seguem líderes absolutos na Premier League / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil na Espn Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LIVERPOOL

Vindo de derrota para o por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, os Reds entram em campo encarando o antepenúltimo colocado da tabela do Inglês.

Para o duelo, o técnico Klopp não poderá contar com Jordan Henderson, com uma lesão no tendão, além de Xherdan Shaqiri.

No entanto, Sadio Mané, que foi substituído contra os Colchoneros no intervalo, retorna ao time titular.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson; Chamberlain, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané

WEST HAM

Do outro lado, o West Ham também entra em campo com alguns problemas na escalação. Ryan Fredericks lesionou o ombro e ainda não sabe quando retornará, assim como Yarmolenko.

Provável escalação do West Ham: Fabianski; Diop, Ogbonna, Cresswell; Snodgrass, Rice, Noble, Soucek, Masuaku; Antonio, Haller

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Liverpool Premier League 15 de fevereiro Atlético de Madrid 1 x 0 Liverpool Liga dos Campeões 18 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Liverpool Premier League 29 de fevereiro 14h30 (de Brasília) x Liverpool Copa da 3 de março 16h45 (de Brasília)

WEST HAM

JOGO CAMPEONATO DATA West Ham 3 x 3 Premier League 1 de fevereiro 2 x 0 West Ham Premier League 19 de fevereiro

Próximas partidas