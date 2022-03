Liverpool x West Ham: onde assistir ao vivo, horário e informações da Premier League 21/22

Liverpool e West Ham se enfrentam neste sábado (5), em Anfield, às 14h30 (de Brasília), pela 28ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Liverpool x West Ham DATA Sábado, 5 de março de 2022 LOCAL Anfield, Liverpool - ING HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, em Anfield.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com o título da Copa da Liga Inglesa após vencer nos pênaltis o Chelsea, e classificado para as quartas de final da Copa da Inglaterra, o Liverpool é o vice-líder da Premier League, com 60 pontos marcados, busca reduzir a diferença para o líder Manchester City, que soma 66 pontos, mas tem um jogo a mais.

Do outro lado, o West Ham, eliminado na Copa da Inglaterra depois de perder para o Southampton por 3 a 1, volta as atenções para o Campeonato Inglês. Atualmente, soma 45 pontos, na quinta posição, dois a menos que o Manchester United, que fecha o G-4.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

LIVERPOOL

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 0 (10) x (11) 0 Liverpool Copa da Liga Inglesa 27 de fevereiro de 2022 Liverpool 2 x 1 Norwich Copa da Inglaterra 2 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Liverpool x Inter Champions League 8 de março de 2022 17h (de Brasília) Brighton x Liverpool Premier League 12 de março de 2022 9h30 (de Brasília)

West Ham

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA West Ham 1 x 0 Wolves Premier League 27 de fevereiro de 2022 Southampton 3 x 1 West Ham Copa da Inglaterra 2 de março de 2022

Próximas partidas