Liverpool x Watford: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Equipes se enfrentam pela 28ª rodada da Premier League, no Anfield

O Liverpool recebe o Watford nessa quarta-feira (27), às 17h (de Brasília), no Anfield Road, pela 28ª rodada da Premier League. O confronto será transmitido pela ESPN. Aqui na Goal Brasil , você acompanha o placar ao vivo e as principais informações do jogo.

O time de Jürgen Klopp enfrenta uma das principais surpresas do campeonato até aqui. A campanha do Watford de Javi Gracia é melhor do que se previa anteriormente e está em 7º lugar com 40 pontos. É o primeiro time depois do famoso "big 6" que são os times que dominam o futebol na Inglaterra.

Um tropeço dos Reds combinado com uma vitória do Manchester City pode fazer com que o time de Guardiola assuma a ponta da tabela de maneira isolada. Por isso, para Klopp e seus comandados só resta vencer ou vencer.

JOGO Liverpool x Watford DATA Quarta-feira, 27 de fevereiro LOCAL Anfield Road - Liverpool, ING HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty)

A partida terá transmissão no canal ESPN, apenas para TV fechada.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LIVERPOOL

Joe Gomez, Dejan Lovren e Alex Oxlade-Chamberlain estão lesionados e não jogam.

Provável escalação:

WATFORD

Jose Holebas e Kiko Femenía não estão disponíveis para o confronto.

Provável escalação: