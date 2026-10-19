Liga dos Campeões - Rodada 3 20 de out. de 2026 - 15:00 Anfield

Liverpool e Villarreal se enfrentam em 20 de outubro de 2026, às 15h EST e às 19h GMT.

Liverpool busca manter campanha perfeita na Champions League em Anfield

O time de Andoni Iraola mostrou força de reação contra o Brentford no fim de semana, pela Premier League: saiu atrás e venceu por 2 a 1. O resultado era muito necessário após a goleada sofrida por 3 a 0 diante do Manchester City. Na Champions League, porém, o Liverpool venceu os dois jogos até agora, superando o Atlético de Madrid por 2 a 1 em Anfield e goleando o LASK por 6 a 3 fora de casa. Apesar do início irregular na temporada nacional, a equipe de Iraola venceu seis de suas últimas oito partidas em todas as competições.

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Villarreal alterna resultados até aqui

A sequência de sete derrotas do Villarreal na Champions League finalmente chegou ao fim na última partida, com uma vitória por 3 a 1 sobre o Napoli, apesar de ter saído atrás. O Submarino Amarelo começou a temporada muito mal, sem vencer nenhum dos seis jogos anteriores em todas as competições, uma sequência que incluiu quatro derrotas consecutivas. Desde então, conseguiu se estabilizar um pouco, com três vitórias em cinco partidas, incluindo o triunfo sobre o Napoli.

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Jogo em Anfield pode ter muitos gols

O Submarino Amarelo sofreu gols em cada uma de suas últimas 13 partidas na Champions League, e as chances de sair de Anfield sem ser vazado parecem pequenas, já que só não sofreu gols em três de seus últimos 33 jogos na competição.

Estatísticas e desfalques

O Liverpool marcou pelo menos dois gols em 13 de seus últimos 15 jogos da fase de grupos da Champions League em Anfield.

O Liverpool não contará com Dominik Szoboszlai e Jeremie Frimpong, que se machucaram contra o Brentford no fim de semana. Já o Villarreal viajará a Anfield sem Nicolas Pepe e Tajon Buchanan.

Notícias das equipes e elencos

A expectativa é que Andoni Iraola escale uma equipe forte, com a seguinte formação prevista: Alisson Becker; Jeremy Jacquet, Jeremie Frimpong, Konstantinos Tsimikas, Ronald Araujo; Trey Nyoni, Ryan Gravenberch; Bradley Barcola, Florian Wirtz, Rio Ngumoha; Lewis Koumas. Até o momento, não há relatos de lesões ou suspensões no time da casa, mas novas informações serão acrescentadas mais perto do início da partida.

O técnico do Villarreal, Inigo Perez, deve escalar Luiz Junior no gol, com uma linha de quatro defensores formada por Carlos Romero, Pau Navarro, Renato Veiga e Santiago Mourino. Alberto Moleiro e Gerard Moreno estão entre as opções de ataque com presença prevista. Até o momento, não foram confirmadas lesões ou suspensões no time visitante.

Momento das equipes

O Liverpool chega à partida em boa fase, com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, venceu o Brentford por 2 a 1 de virada pela Premier League, depois de superar o LASK por 6 a 3 na Champions League. O único revés nessa sequência foi a derrota em casa por 3 a 0 para o Manchester City. Nessas cinco partidas, o Liverpool marcou 11 gols e sofreu sete, números que refletem um estilo ofensivo, mas que às vezes deixa espaços.

Nos últimos cinco jogos, o Villarreal soma três vitórias, um empate e uma derrota. A equipe empatou por 0 a 0 com o Elche pela LaLiga no fim de semana, após a vitória por 3 a 1 sobre o Napoli na Champions League. A derrota por 1 a 0 para o Real Madrid foi a única da sequência. O Villarreal marcou oito gols e sofreu três nessas cinco partidas, o que sugere que chega a Anfield em um bom momento ofensivo.

Histórico de confrontos

O confronto mais recente entre os clubes ocorreu nas semifinais da Champions League de 2022. O Liverpool venceu por 2 a 0 em Anfield antes de o Villarreal sofrer uma derrota por 3 a 2 em casa, com o Liverpool avançando pelo placar agregado de 5 a 2. Nos cinco encontros registrados entre as equipes, o Liverpool tem o melhor retrospecto. Também derrotou o Villarreal nos dois jogos das semifinais da Liga Europa de 2016, com a única vitória do Villarreal ocorrendo na partida de ida daquele confronto.

Classificação

Na fase de liga da Champions League, o Liverpool ocupa o quinto lugar, posição que o mantém na disputa por uma vaga direta nas oitavas de final. O Villarreal está em 14º e enfrenta uma disputa mais acirrada para garantir seu lugar na fase eliminatória, o que torna esta partida ainda mais importante para os visitantes.