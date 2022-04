Liverpool x Villarreal: onde assistir ao vivo, horário e informações da Champions League 21/22

A bola rola para Liverpool e Villarreal nesta quarta-feira (27), no Anfield, às 16h, pelo jogo de ida da semifinal da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da TNT Sports, na TV fechada, e do HBO Max, na plataforma de streaming – clique aqui para ver como assinar o serviço com o UOL Esporte Clube. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Liverpool x Villarreal DATA Quarta-feira, 27 de abril de 2022 LOCAL Anfield, Liverpool - ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A TNT Sports, na TV fechada, e o HBO Max, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo desta quarta-feira, no Anfield.

MAIS INFORMAÇÕES

O Liverpool chega para o duelo desta quarta-feira confiante após a arrancada que deu na temporada nos últimos meses.

Além disso, os Reds, mais uma vez, são considerados favoritos no confronto e querem aproveitar o apoio de sua apaixonada torcida para abrir vantagem na disputa.

Do outro lado, o Villarreal é a grande "surpresa" da semifinal. Campeão da Liga Europa no ano passado, o Submarino Amarelo seguiu mostrando força em solo europeu.

O time espanhol eliminou os gigantes Juventus e Bayern de Munique na fase eliminatória e quer continuar derrubando o favoritismo de seus rivais.

A CAMPANHA DO LIVERPOOL NA CHAMPIONS

Liverpool 3 x 2 Milan

Porto 1 x 5 Liverpool

Atlético de Madrid 2 x 3 Liverpool

Liverpool 2 x 0 Atlético de Madrid

Liverpool 2 x 0 Porto

Milan 1 x 2 Liverpool

Inter 0 x 2 Liverpool

Liverpool 0 x 1 Inter

Benfica 1 x 3 Liverpool

Liverpool 3 x 3 Benfica

A CAMPANHA DO VILLARREAL

Villarreal 2 x 2 Atalanta

Manchester United 2 x 1 Villarreal

Young Boys 1 x 4 Villarreal

Villarreal 2 x 0 Young Boys

Villarreal 0 x 2 Manchester United

Atalanta 2 x 3 Villarreal

Villarreal 1 x 1 Juventus

Juventus 0 x 3 Villarreal

Villarreal 1 x 0 Bayern

Bayern 1 x 1 Villarreal

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 2 x 0 Everton Premier League 24 de abril de 2022 Liverpool 4 x 0 Manchester United Premier League 19 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Newcastle x Liverpool Premier League 30 de abril de 2022 8h30 (de Brasília) Villarreal x Liverpool Champions League 3 de maio de 2022 16h (de Brasília)

VILLARREAL

JOGO CAMPEONATO DATA Villarreal 2 x 0 Valencia La Liga 19 de abril de 2022 Getafe 1 x 2 Villarreal La Liga 16 de abril de 2022

Próximas partidas