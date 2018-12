Liverpool x United, Derby de Turim e os destaques do futebol europeu no final de semana

Os principais campeonatos da Europa entram em campo para agitarem as disputas por posições nas tabelas

Neste final se semana a bola rola para as principais ligas da Europa: Serie A, La Liga, Premier League, Bundesliga, Primeira Liga e Ligue 1. Com briga pela liderança e diversos craques do futebol em campo, as partidas prometem agitar os torcedores.

Desta forma, a Goal preparou este artigo para deixar você torcedor, por dentro dos principais duelos. Confira!

(Todos os horários foram alterados para o de Brasília)

LA LIGA

(Foto: Getty Images)

A briga pela liderança em La Liga 2018/19 promete seguir até o final do torneio, principalmente, se depender de Barcelona (1º) e Sevilla (2º): Apenas três pontos separam ambas equipes na tabela a competição. Logo atrás, dois tradicionais gigantes espanhóis, Atlético de Madrid e Real Madrid disputam a terceira e quarta posição do torneio.

Espanhol 2018/19 - Jogos da 16ª rodada:

Sábado (15/12)

Getafe x Real Sociedade – 10h

Valladolid x Atlético de Madrid – 13h15

Real Madrid x Rayo Vallecano – 15h30

Éibar x Valencia – 17h45

Domingo (16/12)

Sevilla x Girona – 09h

Espanyol x Betis – 13h15

Huesca x Villarreal – 15h30

Levante x Barcelona – 17h45

Alavés x Athletic Bilbao – 18h

PREMIER LEAGUE

(Foto: Getty Images)

Seguindo o equilíbrio do Campeonato Espanhol, a Premier League entra na 17ª com duas equipes disputando a liderança do torneio: Liverpool (1º) e Manchester City (2º). Mas este cenário poderá mudar já neste final de semana: em casa, o Liverpool encara o Manchester United (6º) em um difícil clássico para se manter na ponta.

Já o City busca retornar a liderança contra o Everton (7º), no Etihad Stadium, no jogo que abre a jornada deste final de semana.

Inglês 2018/19 - Jogos da 17ª rodada

Sábado (15/12)

Manchester City x Everton – 10h30

Crystal Palace x Leicester – 13h

Tottenham x Burnley – 13h

Fulham x West Ham – 15h30

Domingo (16/1120)

Brighton x Chelsea – 11h30

Southampton x Arsenal – 11h30

Liverpool x Manchester United – 14h

SERIE A

Líder do Campeonato Italiano, a Juventus (1º), tem oito pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, a Napoli. E para se manter invicta no Campeonato Italiano 2018-19, o time de Cristiano Ronaldo e cia. encara o Torino (6º) no que promete ser um grande dérbi no Estádio Olímpico Grande Torino. Um jogaço imperdível que você poderá conferir DE GRAÇA nas redes sociais do DAZN!

Outros destaques da rodada será o embate entre Internazionale (3º) e Udinese (17º), além do vice-líder Napoli, que recebe a SPAL no sábado, no San Paolo.



(Foto: Getty Images)

Italiano 2018/19 - Jogos da 16ª rodada

Sábado (15/10)

Internazionale x Udinese – 15h

Torino x Juventus – 17h30

Domingo (16/10)

Fiorentina x Empoli – 12h

Sampdoria x Parma – 12h

Cagliari x Napoli – 15h

Roma x Genoa – 17h30

Atalanta x Lazio – 17h30

Bologna x Milan – 17h30

LIGUE 1

A Ligue 1 terá uma rodada atípica em função dos protestos contra o Governo que ocorrem em toda a França. Até o momento, serão disputados apenas três jogos neste final de semana no torneio francês. As partidas entre Nantes x Montpellier, Caen x Toulouse, Nice x Saint-Étienne, Marseille x Bordeaux, Guingamp x Rennes, Dijon x PSG e Amiens x Angers foram adiadas.

Francês 2018/19 - Jogos da 18ª rodada

Sábado (15/12)

Reims x Strasbourg – 17h

Domingo (16/12)

Nîmes x Lille – 12h

Lyon x Monaco – 18h

Terça-feira (18/12)

Caen x Toulouse – (16h30)

BUNDESLIGA

(Foto: Getty Images)

Líder da Bundesliga 2018-19, o Borussia Dortmund soma sete pontos do segundo colocado, o Borussia Mönchengladbach. Já o Bayern de Munique (3º) e o RB Leipzig (4º) disputam as respectivas posições.

Alemão 2018/19 - Jogos da 15ª rodada

Sexta-feira (14/12)

Nuremberg 0 x 2 Wolfsburg - 17h30

Sábado (15/12)

Hoffenheim x Borussia Mönchengladbach – 12h30

Augsburg x Schalke 04 – 12h30

Hannover x Bayer de Munique – 12h30

Borussia Dortmund x Werder Bremen – 15h30

Domingo (16/12)