Liverpool x Tottenham: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times disputam a liderança nesta quarta-feira (16), pela 13ª rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Duelo de líderes na Premier League: líder pelos critérios de desempate, o visita o , segundo colocado, nesta quarta-feira (16), às 17h (de Brasília), em Anfield, pela 13ª rodada da Premier League. A partida será transmitida ao vivo pelo canal ESPN , na TV fechada, e pelo Watch ESPN, por streaming. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Liverpool x Tottenham DATA Quarta-feira, 16 de dezembro de 2020 LOCAL Anfield - Liverpool, HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida pelo canal ESPN Brasil, na TV fechada, e pelo Watch ESPN, por streaming. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

É vida ou morte na Premier League: com ambos os times empatados em número de pontos na liderança da competição, mas vindo de empate na última rodada e vendo clubes como , e estarem a uma vitória de assumirem a liderança, a vitória fica mais importante do que nunca na briga pela liderança do Campeonato Inglês.

Assim, tanto Jurgen Klopp, no Liverpool, quanto José Mourinho, no Tottenham, devem escalar o que tem de melhor pela repetição da final da Liga dos Campeões de 2018-19 .

Com os empates de Liverpool e Tottenham, não houve mudanças na tabela. Os dois estão empatados em pontos, com os londrinos a frente pelo saldo.

Quarta-feira tem confronto entre os dois valendo a liderança. pic.twitter.com/hpCxYVkdt1 — We Are Liverpool (@WeAreLivpool) December 14, 2020

Enquanto os Reds não terão quase um time completo, com Joe Gomez, Van Dijk, Tsimikas, Thiago Alcântara, Shaqiri, Milner e Diogo Jota confirmados fora e Matip como dúvida, os Spurs só terão Erik Lamela, machucado, como desfalque por lesão. Bale também deve ser poupado.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Henderson, Fabinho e Robertson; Wijnaldum, Jones e Minamino; Salah, Firmino, Mané.

Provável escalação do Tottenham: Lloris; Alderweireld, Dier e Rodon; Doherty, Sissoko, Hojbjerg, Lo Celso e Davies; Kane e Son.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Midtjylland 1 x 1 Liverpool 9 de dezembro de 2020 1 x 1 Liverpool Premier League 13 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Liverpool Premier League 19 de dezembro de 2020 9h30 (de Brasília) Liverpool x West Bromwich Premier League 27 de dezembro de 2020 13h30 (de Brasília)

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA Tottenham 2 x 0 Royal Antuérpia 10 de dezembro de 2020 Crystal Palace 1 x 1 Tottenham Premier League 13 de dezembro de 2020

Próximas partidas