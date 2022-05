Liverpool x Tottenham: escalação, desfalques e mais do jogo da Premier League 2021/22

Lutando pelo título da Premier League, o Liverpool enfrenta o Tottenham neste sábado (7), às 15h45 (de Brasília), em Anfield, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês.

Com apenas um ponto de diferença para o líder Manchester City, os Reds sabem que vencer o clássico deste fim de semana é essencial para seguir com chances de título na Premier League.

Do outro lado, o Tottenham, com 61 pontos, busca voltar ao G-4 para seguir na luta pela vaga para a próxima edição da Champions League.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Depois de eliminar o Villarreal e garantir a classificação à final da Champions League 2021/22, o Liverpool volta as atenções para o clássico contra o Tottenham, pela penúltima rodada do Inglês.

Para o confronto, o técnico Klopp deve ter como único desfalque o brasileiro Roberto Firmino. Embora esteja próximo de um retorno, é improvável que apareça entre os titulares.

No meio-campo, Jordan Henderson pode retornar no lugar de Naby Keita, enquanto Joel Matip pode aparecer no lugar de Ibrahima Konate na defesa.

Já o Tottenham segue sem contar com Matt Doherty, Sergio Reguilon, Japhet Tanganga e Oliver Skipp.

A única alteração que Antonio Conte pode realizar na equipe titular é a entrada de Dejan Kulusevski no lugar de Lucas Moura no ataque.

Possível escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mane, Diaz.

Possível escalação do Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Davies; Emerson, Bentancur, Hojbjerg, Sessegnon; Kulusevski, Kane, Son.

DESFALQUES

LIVERPOOL:

Getty Images

Firmino: lesionado

TOTTENHAM:

Matt Doherty, Sergio Reguilon, Tanganga e Skipp: machucados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Liverpool e Tottenham será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, no streaming, neste sábado (7).