Liverpool x Southampton: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Liverpool enfrenta o Southampton neste sábado (27), em Liverpool, às 12h (de Brasília), em duelo válido pela 13ª rodada da Premier Lague. A partida terá transmissão ao vivo do Fox Sports, na TV fechada, e no Star+, pelo streaming. Na GOAL você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

ONDE VAI PASSAR?

O Fox Sports, na TV fechada, e o Star+, no streaming, transmitem o jogo deste sábado. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Liverpool enfrenta o Southampton querendo encostar no líder Chelsea. A equipe de Jurgen Klopp, que marcou em todas as partidas da Premier League está temporada, está na terceira posição, com 25 pontos.

Para o duelo, a equipe ainda segue com os mesmos problemas. Desse modo, o time não terá Roberto Firmino, Curtis jones e Joseph Gomez machucados, enquanto Naby Keita é dúvida para o jogo.

Vale lembrar que no último da Liga dos Campeões contra o Porto, com a classificação garantida para o mata-mata, o Liverpool poupou alguns de seus titulares.

Do outro lado, o Southaampton, que está na 13ª posição, quer surpreender o Liverpool no Anfield Road. Para o jogo, a equipe aposta na força do ataque com Adams e Armstrong.

Para a partida, o time, provavelmente, contará com a volta de Armstrong, que estava machucado, enquanto Jack Sthephens é dúvida.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Chamberlain, Fabinho, Thiago; Mané, Jota e Salah.

Provável escalação do Southampton: McCarthy; Livramento, Bednarek, Salisu, Walker-Peters; Diallo, Ward-Prowse, Romeu, Elyounouussi; Adams e Armstrong.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 4 x 0 Arsenal Premier League 20 de novembro de 2021 Liverpool 2 x 0 Porto Premier League 24 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Everton x Liverpool Premier League 1 de dezembro de 2021 17h15 (de Brasília) Wolves x Liverpool Premier League 4 de dezembro de 2021 12h (de Brasília)

SOUTHAMPTON

JOGO CAMPEONATO DATA Southampton 1 x 0 Aston Villa Premier League 5 de novembro de 2021 Norwich City 2 x 1 Southampton Premier League 20 de novembro de 2021

Próximas partidas