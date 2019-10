Liverpool x Salzburg: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Reds buscam a primeira vitória na Liga dos Campeões nesta quarta-feira (2); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pressionado por ter sido derrotado na estreia, o recebe o Salzburg pensando apenas na vitória nesta quarta-feira (2), às 16h (de Brasília), em Anfield, em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus. Na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo reall, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Liverpool x Salzburg DATA Quarta-feira, 2 de outubro LOCAL Anfield - Liverpool, ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

LIVERPOOL

Após a derrota na primeira rodada para o , os Reds entram em campo pensando apenas na vitória em Anfield. O atual campeão da segue 100% na Premier League e busca o retrospecto positivo no campeonato nacional para seguir embalado.

Alexander-Arnold poderá fazer o seu primeiro jogo na UCL após ter perdido a estreia, enquanto Alisson está cada vez mais próximo do retorno.

O brasileiro está recuperado de lesão, mas como Ádrian o substituiu bem, o técnico Jurgen Klopp pode aguardar até o retorno da pausa internacional para colocar o goleiro em campo.

Provável escalação do Liverpool: Adrián; Alexander-Arnold, Matip, Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané

SALZBURG

O Salzburg não poderá contar com Antoine Bernede, lesionado. Enock Mwepu poderá ser o seu substituto no meio-campo.

Provável escalação do Salzburg: Stankovic; Kristensen, Onguéné, Ramalho, Ulmer; Mwepu, Junuzovic; Minamino, Szoboszlai; Hee-Chan, Haaland

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA MK Dons 0 x 2 Liverpool Inglesa 25 de setembro Shefield 0 x 1 Liverpool Premier League 28 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Liverpool x City Premier League 5 de outubro 11h (de Brasília) x Liverpool Premier League 20 de outubro 12h30 (de Brasília)

SALZBURG

JOGO CAMPEONATO DATA Rapid Wien 1 x 2 Salzburg Copa da Áustria 25 de setembro Salzburg 4 x 1 Austria Wien Campeonato Austríaco 28 de setembro

