Liverpool x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e informações da final da Champions League 21/22

É pra levantar a "orelhuda"! Liverpool e Real Madrid fazem jogaço na tarde deste sábado (28), no Stade de France, às 16h (de Brasília), pela finalíssima da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, do TNT Sports, na TV fechada, e do HBO Max, na plataforma de streaming – clique aqui para ver como assinar o serviço com o UOL Esporte Clube.

Na GOAL, o torcedor também pode acompanhar o duelo no minuto a minuto, com estatísticas atualizadas em tempo real, clicando aqui.

MELHORES APOSTAS E DICAS

QUANDO É?

JOGO Liverpool x Real Madrid DATA Sábado, 28 de maio de 2022 LOCAL Stade de France, Paris - FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SBT, na TV aberta, a TNT Sports, na TV fechada, e o HBO Max, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo deste sábado, no Stade de France.

Getty Images

MAIS INFORMAÇÕES

O Liverpool chega para a grande decisão após vencer duas vezes o Villarreal.

Campeão da Copa da Liga Inglesa e da Copa da Inglaterra, os Reds vão em busca de mais um troféu na temporada.

Os Reds têm dúvidas quanto às condições físicas de Thiago Alcântara e Fabinho, e após Salah falar em vingança, viu os rivais rebaterem com provocações.

Thiago and Fabinho will be included in our travelling squad for the #UCLfinal against Real Madrid. — Liverpool FC (@LFC) May 27, 2022

Do outro lado, o Real Madrid também vai a Paris com a confiança em alta.

A campanha Merengue nesta edição ficou marcada pelas incríveis viradas conquistadas na fase de mata-mata da competição continental.

Um dos destaques da temporada blanca, Rodrygo esbanjou confiança, afirmando que "não fez metade do que pode".

No histórico de confrontos entre as equipes, o Real Madrid leva a melhor, com quatro vitórias, dois triunfos dos Reds, além de um empate.

A CAMPANHA DO LIVERPOOL NA CHAMPIONS

Liverpool 3 x 2 Milan

Porto 1 x 5 Liverpool

Atlético de Madrid 2 x 3 Liverpool

Liverpool 2 x 0 Atlético de Madrid

Liverpool 2 x 0 Porto

Milan 1 x 2 Liverpool

Inter 0 x 2 Liverpool

Liverpool 0 x 1 Inter

Benfica 1 x 3 Liverpool

Liverpool 3 x 3 Benfica

Liverpool 2 x 0 Villarreal

Villarreal 2 x 3 Liverpool

A CAMPANHA DO REAL MADRID NA CHAMPIONS

Inter de Milão 0 x 1 Real Madrid

Real Madrid 1 x 2 Sheriff

Shakhtar Donetsk 0 x 5 Real Madrid

Real Madrid 2 x 1 Shakhtar Donetsk

Sheriff 0 x 3 Real Madrid

Real Madrid 2 x 0 Inter de Milão

PSG 1 x 0 Real Madrid

Real Madrid 3 x 1 PSG

Chelsea 1 x 3 Real Madrid

Real Madrid 2 x 3 Chelsea

Manchester City 4 x 3 Real Madrid

Real Madrid 3 x 1 Manchester City

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 3 x 1 Wolverhampton Premier League 22 de maio de 2022 Southampton 1 x 2 Liverpool Premier League 17 de maio de 2022

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester United x Liverpool Amistoso 12 de julho de 2022 10h (de Brasília) Liverpool x Crystal Palace Amistoso 15 de julho de 2022 9h35 (de Brasília)

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 0 x 0 Betis La Liga 20 de maio de 2022 Cádiz 1 x 1 Real Madrid La Liga 15 de maio de 2022

