Liverpool x Rangers: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Partida acontece nesta terça-feira (4), pela terceira rodada do grupo A da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na internet

Liverpool e Rangers se enfrentam nesta terça-feira (4), às 16h (de Brasília), em Anfield, pela terceira rodada do Grupo A da Champions League. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na HBO Max, na plataforma de streaming.

Com uma temporada com mais baixos do que altos até o momento, o Liverpool tenta deixar para trás o empate no fim de semana pelo Inglês para se voltar à competição europeia.

Os Reds estão na segunda posição do grupo, com 3 pontos e, novamente, terão uma série de desfalques devido a lesões.

Do outro lado, o Rangers perdeu os seus primeiros dois jogos na Champions e sabe que precisa pontuar para seguir com chances de classificação ao menos para a Liga Europa. Assim como o adversário, os escoceses também têm muitas baixas por machucados.

Escalações:

Escalação do provável LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Henderson, Thiago; Salah, Jota, Diaz.

Escalação do provável RANGERS: McGregor; Tavernier, Goldson, Davies, Barisic; Lundstram, Davis, Jack; Tillman, Morelos, Kent.

Desfalques

Liverpool

Andy Robertson, Naby Keita, Curtis Jones, Calvin Ramsay, Kaide Gordon e Caoimhin Kelleher e Alex Oxlade-Chamberlain, todos no departamento médico.

Rangers

Sands, suspenso, John Souttar, Tom Lawrence, Filip Helander, Jon McLaughlin, Nnamadi Ofoborth, Ianis Hagi e Kemar Roofe, em recuperação, desfalcam os escoceses.

Quando é?

• Data: terça-feira, 4 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Anfield – Liverpool, ING