Liverpool x Porto: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Liverpool e Porto entram em campo nesta quarta-feira (24), no Anfield, a partir das 17h (de Brasília), pela quinta rodada do grupo B da Champions League, lutando diretamente pela liderança do grupo A. A partida terá transmissão ao vivo do HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Liverpool x Porto DATA Quarta-feira, 24 de novembro de 2021 LOCAL Anfield, Liverpool - ING HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo desta quarta-feira será transmitido pelo HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Já classificado para as oitavas de final da Champions League, o Liverpool quer a vitória em casa para manter a campanha 100% na competição.

Os Reds seguem sem poder contar com Curtis Jones, Roberto Firmino e Harvey Elliott, lesionados, enquanto Diogo Jota é dúvida.

Do outro lado, o Porto busca a vitória para se manter na vice-liderança e ficar próximo de avançar à próxima fase.

O time português chega descansado para o duelo desta quarta e terá o retorno de Pepe na defesa.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Williams, Konate, Matip, Tsimikas; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Morton; Salah, Origi, Minamino.

Provável escalação do Porto: Marchesin; Corona, Pepe, Mbemba, Sanusi; Otavio, Uribe, Oliveira, Diaz; Taremi, Evanilson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 4 x 0 Arsenal Premier League 20 de novembro de 2021 West Ham 3 x 2 Liverpool Premier League 7 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Liverpool x Southampton Premier League 27 de novembro de 2021 12h (de Brasília) Everton x Liverpool Premier League 1 de novembro de 2021 17h15 (de Brasília)

PORTO

JOGO CAMPEONATO DATA Porto 5 x 1 Feirense Taça de Portugal 20 de novembro de 2021 Santa Clara 0 x 3 Porto Campeonato Português 7 de novembro de 2021

Próximas partidas