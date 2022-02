Liverpool x Norwich: escalação, desfalques e mais da Premier League 21/22

A bola vai rolar neste sábado (19) para Liverpool x Norwich, em Anfield, em partida válida pela 26ª rodada da Premier League, a partir das 12h (do horário de Brasília).

Embalado com a vitória sobre a Inter de Milão por 2 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League, os Reds voltam as atenções para o Campeonato Inglês, buscando reduzir a diferença de nove pontos para o líder Manchester City.

Já o Norwich, abrindo a zona de rebaixamento, com 17 pontos, vem de um empate e uma derrota nos últimos dois jogos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em Anfield, o técnico Jurgen Klopp não poderá contar com Diogo Jota, que deixou o jogo contra a Inter com o tornozelo inchado.

Luis Diaz espera entrar entre os titulares após um bom início com a camisa do Liverpool.

Do outro lado, o Norwich tem mais problemas com lesões do que os donos da casa. Tim Krul, Jakob Sorensen e Andrew Omobambidele ausentes.

Possível escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Firmino, Diaz.

Possível escalação do Norwich: Gunn; Aarons, Hanley, Gibson, Williams; Gilmour, Lees-Melou, McLean; Sargent, Pukki, Rashica.

DESFALQUES

LIVERPOOL:

Diogo Jota: lesionado NORWICH:

Tim Krul, Jakob Sorensen e Andrew Omobambidele: machucados TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Liverpool x Norwich será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, neste sábado (19).