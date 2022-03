Liverpool x Norwich: escalação, desfalques e mais da Copa da Inglaterra 21/22

A bola vai rolar nesta quarta-feira (2) para Liverpool x Norwich, em Anfield, em partida válida pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra, a partir das 17h15 (do horário de Brasília).

Embalado com o título da Copa da Liga Inglesa após vencer o Chelsea nos pênaltis por 11 a 10, os Reds agora voltam as atenções para a FA Cup, enquanto o Norwich, na lanterna da Premier League, busca reencontrar o caminho da vitória depois de três derrotas consecutivas.

No último encontro entre as equipes, no dia 19 de fevereiro, o Liverpool venceu por 3 a 1 no Inglês.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em Anfield, o técnico Jurgen Klopp segue sem contar com Roberto Firmino, com problema muscular, e Thiago Alcantara, que sofreu uma lesão durante o aquecimento para a decisão da Copa da Liga Inglesa, contra o Chelsea.

"Ele está bem, mas ainda não está em forma. Como sempre, não sabemos exatamente o tempo que ele ficará de fora. Neste fim de semana não tenho certeza, mas talvez ele jogue em Milão", explicou o técnico.

"Todos nós ficamos surpresos. Assisti todo o aquecimento e não vi nada. Cheguei no vestiário, ele estava na cama e os fisioterapeutas me disseram que ele havia sentido algo no tendão, o que não é bom. Obviamente eu fiquei chateado, e ele também. Mas ele mostrou muita vontade em jogar a final, e isso eu gostei muito", completou.

We’re LIVE with the boss as he previews our #EmiratesFACup tie with Norwich City 🎙#LIVNOR https://t.co/dJsaJvCzsw — Liverpool FC (@LFC) March 1, 2022

Já o Norwich não terá o capitão Grant Hanley, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Christoph Zimmermann é o provável substituto.

Possível escalação do Liverpool: Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Milner, Jones; Jota, Origi, Minamino.

Possível escalação do Norwich: Gunn; Aarons, Zimmermann, Gibson, Giannoulis; McLean, Normann, Lees-Melou; Sargent, Pukki, Rashica.

DESFALQUES

LIVERPOOL:

Roberto Firmino: problema muscular



Thiago Alcantara: lesionado NORWICH:

Grant Hanley: suspenso (cartão amarelo) TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Liverpool x Norwich será transmitido ao vivo pelo Star+, na plataforma de streaming, nesta quarta-feira (2).