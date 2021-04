Liverpool x Newcastle: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (24), pela 33ª rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Liverpool e Newcastle jogam neste sábado (24), às 8h30 (de Brasília), em Anfield, pela 33ª rodada da competição. A partida terá transmissão da ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar todos os lances em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Liverpool x Newcastle DATA Sábado, 24 de abril de 2021 LOCAL Anfield - Liverpool, ING HORÁRIO 8h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Newcastle é o 15º da Premier League / Foto: Getty Images

A ESPN Brasil transmitirá a partida desse sábado (24). Na Goal, o torcedor pode acompanhar a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LIVERPOOL

Em sétimo lugar, os Reds, de Jürgen Klopp, com 53 pontos, segue na briga por vagas na próxima Champions League. Leicester e Chelsea, com 56 e 55 respectivamente, estão garantindo vaga, mas são adversários diretos do time comandado pelo alemão no G-4.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Phillips, Robertson; Fabinho, Milner, Thiago Alcântara; Mané, Salah e Firmino.

NEWCASTLE

Com 35 pontos, no 15º lugar da Premier League, o time de Steve Bruce está oito a frente do Fulham, primeiro na zona de rebaixamento, o que dá certa tranquilidade ao time na reta final do Campeonato Inglês.

Provável escalação do Newcastle: Ederson; Walker, Stones, Dias, Zinchenko; Silva, Rodri, Gundogan; Mahrez, Jesus, Foden.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 0 x 0 Real Madrid Champions League 14 de abril de 2021 Leeds 1 x 1 Liverpool Premier League 19 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester United x Liverpool Premier League 2 de maio de 2021 12h30 (de Brasília) Liverpool x Southampton Premier League 8 de maio de 2021 16h15 (de Brasília)

NEWCASTLE

JOGO CAMPEONATO DATA Burnley 1 x 2 Newcastle Premier League 11 de abril de 2021 Newcastle 3 x 2 West Ham Premier League 17 de abril de 2021

Próximas partidas