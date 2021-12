Liverpool x Newcastle: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Liverpool enfrenta o Newcastle nesta sexta-feira (16), às 17h (de Brasília), em Anfield, pela 17ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da Espn Brasil, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Liverpool x Aston Villa DATA Sábado, 11 de dezembro de 2021 LOCAL Anfield - Liverpool, ING HORÁRIO 12h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Espn Brasil, na TV fechada, e o Star+, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira, em Anfield. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ocupando a vice-liderança da Premier League, o Liverpool busca os três pontos para seguir na cola do líder Manchester City.

Para o confronto, o técnico Klopp pode fazer algumas mudanças na equipe, já visando o clássico contra o Tottenham no domingo. Assim, Naby Keita, Kostas Tsimikas e Ibrahima Konate podem começar entre os titulares.

Do outro lado, o Newcastle, na zona de rebaixamento, com 10 pontos, segue sem contar com Paul Dummett, com problema na panturrilha.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Keita, Fabinho, Henderson; Salah, Jota, Mane.

Provável escalação do Newcastle: Dubravka; Manquillo, Schar, Clark, Lascelles, Lewis; Saint-Maximin, Hayden, Shelvey, Joelinton; Wilson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NEWCASTLE

JOGO CAMPEONATO DATA Newcastle 1 x 0 Burnely Premier League 4 de dezembro de 2021 Leicester 4 x 0 Newcastle Premier League 12 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Newcastle x Manchester City Premier League 19 de dezembro de 2021 11h45 (de Brasília) Newcastle x Manchester United Premier League 27 de dezembro de 2021 17h (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 1 x 2 Liverpool Champions League 7 de dezembro de 2021 Liverpool 1 x 0 Aston Villa Premier League 11 de dezembro de 2021

Próximas partidas