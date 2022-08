Liverpool x Newcastle: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece nesta quarta-feira (31), pela quinta rodada da Premier League; veja como acompanhar na TV e na internet

O Liverpool recebe o Newcastle na tarde desta quarta-feira (31), no Anfield, às 16h (de Brasília), pela quinta rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

Os Reds, literalmente, atropelaram na rodada do fim de semana e agora buscam mais uma vitória para tentarem se aproximar do G-4. A lista de desfalques do time de Jurgen Klopp é grande, com lesionados, além de Darwin Núñez, suspenso. O Liverpool está na nona posição, com 5 pontos.

Do outro lado, o Newcastle ainda não perdeu no campeonato, mas empatou três jogos e venceu um até o momento. Os Magpies ocupam o sétimo lugar, com 6 pontos, e têm dúvidas quanto às condições físicas de Bruno Guimarães, Wilson e Saint-Maximin, enquanto Shelvey e Krafth são baixas confirmadas.

Prováveis escalações

Possível escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Diaz.

Possível escalação do Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Willock, S Longstaff, Joelinton; Almiron, Wood, Fraser.

Desfalques da partida

Liverpool:

Curtis Jones, Thiago Alcantara, Diogo Jota, Joel Matip, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain, Ibrahima Konate e Calvin Ramsay: departamento médico.

Darwin Núñez: suspenso.

Newcastle:

Jonjo Shelvey e Emil Krafth: lesionados.

Quando é?

JOGO Liverpool x Newcastle DATA Quarta-feira, 31 de agosto de 2022 LOCAL Anfield, Liverpool - ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Newcastle

JOGO CAMPEONATO DATA Wolverhampton 1 x 1 Newcastle Premier League 28 de agosto de 2022 Tranmere 1 x 2 Newcastle Copa da Liga 24 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bournemouth x Wolverhampton Premier League 3 de setembro de 2022 11h (de Brasília) Nottingham Fortes x Bournemouth Premier League 11 de setembro de 2022 10h (de Brasília)

Liverpool

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 9 x 0 Bournemouth Premier League 27 de agosto de 2022 Manchester United 2 x 1 Liverpool Premier League 22 de agosto de 2022

Próximas partidas