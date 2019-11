Liverpool x Napoli: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes buscam a classificação antecipada para as oitavas de final da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valendo a liderança do Grupo E, Liverpool e Napoli entram em campo nesta quarta-feira (27), às 17h (de Brasília), em duelo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O duelo terá transmissão ao vivo do canal TNT, além do EI Plus. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x DATA Quarta-feira, 27 de novembro LOCAL Anfield - Liverpool, ING HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Reds miram na liderança do Grupo E / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão pelo canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós-jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LIVERPOOL

Separados por apenas um ponto no Grupo E, o Liverpool entra em campo nesta quarta para enfrentar o Napoli podendo garantir com uma rodada de antecedência a sua classificação para as oitavas de final da Champions League.

O técnico Klopp poderá contar com Mohamed Salah, recuperado de uma lesão no tornozelo, além de Fabinho que perderá o próximo compromisso da equipe na Premier League devido a suspensão.

No meio-campo, Alex Oxlade-Chamberlain pode assumir um papel mais profundo para o retorno de Salah.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mane

NAPOLI

O Napoli venceu os Reds na estreia da UCL por 2 a 0 e agora tem a dura missão de vencer os ingleses em Anfield. Para garantir sua classificação ainda nesta rodada basta que os italianos vençam.

O técnico Carlo Ancelotti não poderá contar com Insigne e Milik, com problemas físicos.

Provável escalação do Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Elmas, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens