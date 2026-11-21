Liverpool x Manchester United: informações da partida

Premier League - Rodada 11 22 de nov. de 2026 - 11:30 Anfield

Estreia de fogo de Pochettino encontra o embalo do Liverpool em Anfield

O Liverpool recebe o Manchester United em Anfield no domingo, em um confronto da Premier League de grande importância nas duas pontas da tabela. O Liverpool ocupa a quarta posição, enquanto o United chega afundado na parte de baixo da classificação, em 18º lugar, após um péssimo início de temporada.

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Mauricio Pochettino comandará o United pela primeira vez, após ter sido confirmado na semana passada como sucessor de Michael Carrick. Ele voou de Cincinnati para Manchester logo após a partida de terça-feira contra o Haiti pela Liga das Nações da Concacaf, deixando à sua comissão técnica pouquíssimo tempo para preparar o novo elenco para uma das visitas mais difíceis do futebol inglês.

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O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, também tem preocupações para o fim de semana. Uma extensa lista de lesões afetou o elenco nas últimas semanas, e a condição física de Dominik Szoboszlai segue sob observação depois que o meio-campista húngaro atuou apesar de sentir desconforto durante a pausa para as seleções.

A situação do United é grave. Com apenas uma vitória nas dez primeiras partidas da Premier League, a equipe está na zona de rebaixamento. Pochettino terá um teste imediato contra um Liverpool que, apesar das próprias oscilações, será amplamente favorito em casa.

Para Pochettino, o domingo marca o início de uma missão de recuperação. Os integrantes de sua comissão técnica já deixaram a concentração da seleção masculina dos Estados Unidos para começar os preparativos em Carrington, mas o tempo é curto.

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