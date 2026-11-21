Liverpool x Manchester United: informações da partida
Estreia de fogo de Pochettino encontra o embalo do Liverpool em Anfield
O Liverpool recebe o Manchester United em Anfield no domingo, em um confronto da Premier League de grande importância nas duas pontas da tabela. O Liverpool ocupa a quarta posição, enquanto o United chega afundado na parte de baixo da classificação, em 18º lugar, após um péssimo início de temporada.
Mauricio Pochettino comandará o United pela primeira vez, após ter sido confirmado na semana passada como sucessor de Michael Carrick. Ele voou de Cincinnati para Manchester logo após a partida de terça-feira contra o Haiti pela Liga das Nações da Concacaf, deixando à sua comissão técnica pouquíssimo tempo para preparar o novo elenco para uma das visitas mais difíceis do futebol inglês.
O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, também tem preocupações para o fim de semana. Uma extensa lista de lesões afetou o elenco nas últimas semanas, e a condição física de Dominik Szoboszlai segue sob observação depois que o meio-campista húngaro atuou apesar de sentir desconforto durante a pausa para as seleções.
A situação do United é grave. Com apenas uma vitória nas dez primeiras partidas da Premier League, a equipe está na zona de rebaixamento. Pochettino terá um teste imediato contra um Liverpool que, apesar das próprias oscilações, será amplamente favorito em casa.
Para Pochettino, o domingo marca o início de uma missão de recuperação. Os integrantes de sua comissão técnica já deixaram a concentração da seleção masculina dos Estados Unidos para começar os preparativos em Carrington, mas o tempo é curto.
Notícias dos times e elencos
Prováveis escalações de Liverpool x Manchester United
Momento das equipes
Histórico de confrontos
Confrontos
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|10
|9
|0
|1
|15
|5
|+10
|27
V
V
V
V
V
|2
|10
|7
|1
|2
|26
|7
|+19
|22
V
V
D
V
V
|3
|10
|7
|0
|3
|21
|13
|+8
|21
D
D
D
V
V
|4
|10
|5
|3
|2
|14
|10
|+4
|18
V
D
V
V
D
|5
|10
|5
|1
|4
|19
|16
|+3
|16
D
V
D
V
V
|6
|10
|4
|4
|2
|12
|10
|+2
|16
V
V
D
D
E
|7
|10
|4
|3
|3
|16
|14
|+2
|15
V
V
V
V
D
|8
|10
|3
|5
|2
|16
|11
|+5
|14
D
V
E
D
E
|9
|10
|3
|5
|2
|10
|8
|+2
|14
V
D
E
E
D
|10
|10
|3
|4
|3
|14
|17
|-3
|13
E
E
V
V
E
|11
|10
|3
|3
|4
|10
|11
|-1
|12
D
V
V
V
E
|12
|10
|3
|3
|4
|13
|16
|-3
|12
E
D
V
D
D
|13
|10
|2
|5
|3
|11
|11
|0
|11
D
E
E
D
E
|14
|10
|3
|2
|5
|15
|20
|-5
|11
D
E
E
D
V
|15
|10
|2
|4
|4
|10
|12
|-2
|10
E
E
V
V
D
|16
|10
|2
|3
|5
|9
|13
|-4
|9
V
D
E
D
D
|17
|10
|3
|0
|7
|10
|19
|-9
|9
D
V
D
D
V
|18
|10
|1
|5
|4
|14
|19
|-5
|8
E
D
D
E
E
|19
|10
|2
|2
|6
|8
|17
|-9
|8
V
D
E
D
D
|20
|10
|2
|1
|7
|10
|24
|-14
|7
D
D
D
D
V