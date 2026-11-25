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Relembre a tarde extraordinária de março de 2023 em que o Liverpool goleou o Manchester United por um recorde de 7 a 0. Da precisão de Cody Gakpo nas finalizações aos dois gols de Mohamed Salah que lhe renderam um recorde, foi uma aula de tática que levou Anfield ao delírio.

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Em 5 de março de 2023, o gramado de Anfield testemunhou um acontecimento que desafiou a lógica tática e os precedentes históricos. Em mais um capítulo da rivalidade mais célebre do futebol inglês, o Liverpool teve uma atuação tão implacável que foi muito além de uma simples vitória. A goleada por 7 a 0 igualou a maior derrota de toda a história do Manchester United e representou a maior vitória do Liverpool em jogos oficiais contra seus rivais da outra ponta da M62. Para compreender a dimensão do resultado, é preciso olhar além do placar final e observar a precisão com que o United foi desmontado no segundo tempo.

Relembrar os sete gols do Liverpool sobre o Manchester United em Anfield é perceber como a rivalidade mais intensa do futebol inglês pode ser implacável quando um time embala. Antes do próximo encontro entre esses rivais históricos, usar nosso código promocional da megapari dá acesso a créditos de boas-vindas para apostas na Premier League.

A brecha tática antes do intervalo

O primeiro tempo indicava um confronto decidido nos detalhes. O Manchester United, embalado por uma conquista recente da Copa da Liga, parecia compacto e disciplinado. Mas o jogo mudou aos 43 minutos, em uma jogada que combinou brilho individual e falha na organização da equipe. Gakpo, que vinha da ponta esquerda para o meio, recebeu um passe em profundidade bem colocado. Com um toque elegante para superar seu marcador e uma finalização precisa no canto mais distante, abriu o placar. O Liverpool foi para o vestiário vencendo por 1 a 0, mas o verdadeiro estrago estava reservado para os 45 minutos seguintes de um futebol caótico.

Um segundo tempo de caos e precisão

O que veio após o reinício foi um colapso psicológico e tático raramente visto nesse nível. Em menos de dois minutos, Darwin Nunez ampliou a vantagem com uma cabeçada de perto. Aos 50 minutos, Gakpo marcou o terceiro com um toque por cobertura após um contra-ataque veloz conduzido por Salah. O meio-campo dos visitantes, normalmente tão resistente, era superado com facilidade enquanto o futebol de alta intensidade de Jurgen Klopp chegava ao auge. Cada transição parecia produzir uma chance, e cada chance parecia terminar em gol, diante dos gritos de incredulidade da torcida em Anfield.

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Salah consolida seu status de lenda

A tarde foi de Salah, jogador que fez do Manchester United uma vítima frequente. Aos 66 minutos, ele acertou um chute forte no alto do gol para fazer 4 a 0. Dez minutos depois, Nunez marcou o quinto. Mas a história o aguardava aos 83 minutos, quando Salah aproveitou uma oportunidade para marcar seu segundo gol e o sexto do Liverpool. O gol tinha importância estatística: Salah chegou a 129 gols pelo Liverpool na Premier League, superou Robbie Fowler e se tornou o maior artilheiro da história do clube na competição.

O toque final de um ídolo de saída

Quando o relógio se aproximava do fim, ainda havia espaço para um desfecho especial. Roberto Firmino, que havia anunciado recentemente que deixaria o clube ao fim da temporada, saiu do banco para completar a goleada. Aos 88 minutos, dominou um passe dentro da área, girou e marcou o sétimo. O gol provocou cenas de alegria incontida e foi uma homenagem à altura de um jogador que personificou o espírito coletivo da era Klopp, além de selar um resultado que será lembrado por décadas.

No fim, o 7 a 0 foi um acontecimento excepcional, fruto do encontro entre uma eficiência perfeita nas finalizações e uma rendição defensiva total. O Manchester United havia chegado a Anfield na esperança de mostrar que estava de volta à elite, mas saiu de lá após sofrer sua maior derrota na história da Premier League. Para o Liverpool, foi um dia em que tudo deu certo, uma aula de tática que reescreveu os recordes e lembrou ao mundo do futebol a força singular e sufocante de Anfield em um clássico quando a torcida está empolgada.