Liverpool x Manchester United: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

As duas equipes fazem o maior clássico da Inglaterra e estão em momentos bem diferentes na temporada

O Liverpool recebe o Manchester United nesse domingo (16), às 14h (de Brasília), no Anfield, pela 17ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão da ESPN Brasil e também do serviço de streaming WatchESPN. Aqui na Goal Brasil , você acompanha o tempo real do jogo.

O duelo desse domingo coloca frente a frente o maior campeão inglês (Manchester United) contra o maior campeão de títulos internacionais da Inglaterra (Liverpool). O chamado 'Clássico do Noroeste' da Inglaterra é considerado o maior o país exatamente por se tratar das duas mais exitosas equipes da terra da Rainha.

Caso o Liverpool vença, pode ultrapassar o City e voltar à liderança da Premier League. O United, por sua vez, está em sexto lugar e não conseguirá ganhar posições caso vença.

Veja informações da partida!

JOGO Liverpool x Manchester United DATA Domingo, 16 de dezembro LOCAL Anfield - Liverpool, Inglaterra HORÁRIO 14h (Brasília)

ONDE ASSISTIR?

(Foto: Pedro Martins/MoWa Press)

A partida terá transmissão da ESPN Brasil e também do serviço de streaming WatchESPN . Aqui na Goal Brasil , você acompanha o tempo real do jogo.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LIVERPOOL

Alexander-Arnold, Joe Gomez, Joel Matip e Oxlade-Chamberlain estão lesionados e não jogam. Dominic Solanke é dúvida para o confronto.

Com os dois laterais-direitos lesionados, Klopp deve usar James Milner, mais uma vez, na posição.

Provável escalação:

MANCHESTER UNITED

Victor Lindelöf e Alexis Sánchez estão lesionados e não jogam.

Diogo Dalot, Scott McTominay, Marcos Rojo, Anthony Martial, Luke Shaw e Chris Smalling são dúvidas para o confronto, mas os dois últimos devem estar aptos para entrar em campo.

Provável escalação: