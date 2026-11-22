Como assistir a Liverpool x Manchester United com uma VPN

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 11 22 de nov. de 2026 - 11:30 Anfield

Mauricio Pochettino inicia sua passagem pelo Manchester United em um dos estádios mais desafiadores do futebol inglês: a equipe visita o Liverpool em Anfield neste domingo, pela Premier League.

Pochettino chegou a Carrington apenas na quarta-feira, para substituir Michael Carrick, demitido depois que o United conquistou só uma vitória nas dez primeiras partidas do campeonato. O clube ocupa a 18ª posição, sua pior colocação nesta altura da temporada desde 1986-87. O treinador admitiu que tem dormido apenas três ou quatro horas por noite para preparar o elenco a tempo.

O Liverpool está em quarto lugar e tem 57,3% de probabilidade de vitória, segundo o supercomputador da Opta, embora tenha vencido apenas um dos cinco jogos que disputou em casa pelo campeonato nesta temporada. A equipe de Andoni Iraola também perdeu para o Fenerbahce na Champions League em seu último compromisso europeu.

Iraola alertou seus jogadores para que não se deixem enganar pela posição do United na tabela. Os visitantes venceram por 2 a 1 em Anfield na temporada passada e ganharam os dois confrontos com o Liverpool pelo campeonato, resultados que os tornam uma ameaça real independentemente de sua colocação.

Pochettino assume uma equipe que ainda não passou um jogo da Premier League sem sofrer gols e que cede, em média, 0,14 gol esperado sem contar pênaltis por finalização sofrida, o pior índice da competição. Sua tarefa mais urgente é organizar uma defesa que tem sido exposta repetidamente nesta temporada.

O argentino também tem um retrospecto pessoal difícil contra o adversário deste domingo: não venceu nenhum dos últimos oito confrontos com o Liverpool durante suas passagens por Tottenham e Chelsea. Tanto o histórico quanto as circunstâncias fazem desta uma prova exigente.