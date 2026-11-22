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O Liverpool deu uma aula de tática em Anfield e aproveitou uma expulsão logo no início para vencer o Manchester United por 4 a 0. A partida marcou uma estreia desastrosa de Mauricio Pochettino, cuja equipe não conseguiu conter a movimentação de Florian Wirtz e Rio Ngumoha.

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O Liverpool de Andoni Iraola entrou no clássico do noroeste da Inglaterra com a clara intenção de sufocar o Manchester United por meio de ataques verticais intensos e superioridade numérica nos espaços entre o centro e as laterais do campo. Taticamente, Iraola buscou explorar a falta de entrosamento defensivo do United com Wirtz em uma função móvel de criação, circulando entre as linhas para tirar os zagueiros adversários de posição. A estratégia previa pressionar os visitantes desde cedo e usar Bradley Barcola e Ngumoha abertos para ampliar os espaços no campo e criar corredores de passe pelo centro para Dominik Szoboszlai aproveitar.

Em contraste, a estreia de Pochettino foi marcada pela busca de solidez defensiva e arrancadas rápidas em transição. Ele escalou a equipe em um 4-2-3-1 pensado para fechar o meio de campo, com Kobbie Mainoo e Youri Tielemans formando uma dupla de volantes à frente da linha de quatro defensores. O plano, porém, perdeu a validade em oito minutos, após a expulsão de Leny Yoro. O objetivo tático passou imediatamente da construção equilibrada das jogadas à tentativa de limitar os danos com uma linha defensiva recuada. O United não conseguiu se adaptar à mudança, enquanto as rotações do Liverpool se mostraram complexas demais para uma defesa desfalcada.

A organização tática do Liverpool

O Liverpool começou em um 4-2-3-1 bastante flexível, que frequentemente se transformava em um 3-2-5 na saída de bola. Com Jeremy Jacquet e Virgil van Dijk mantendo a linha defensiva adiantada, os laterais tinham liberdade para avançar, permitindo que Barcola e Ngumoha se deslocassem para dentro e ameaçassem a defesa por ali. O principal gatilho para a pressão era qualquer recuo para o goleiro Senne Lammens, do United, ou um domínio de bola ruim de Lisandro Martínez. Nessas situações, o Liverpool imediatamente passava a pressionar individualmente para forçar chutões imprecisos.

O destaque da equipe de Iraola foi a capacidade de troca de posições entre os quatro jogadores de frente. Ao recuar para buscar o jogo, Alexander Isak atraía os defensores e abria espaço para Szoboszlai chegar à área vindo de trás. Wirtz era o centro da articulação tática, encontrando constantemente espaços no corredor entre o centro e a direita. Sem a bola, o Liverpool mantinha um bloco compacto em 4-4-2, mas, como teve 64% da posse, seu principal trabalho defensivo foi pressionar logo após a perda da bola. Ao recuperá-la rapidamente no terço final, impediu que o United encontrasse Bruno Fernandes nas transições. O quarto gol, marcado pelo reserva Víctor Muñoz, exemplificou a profundidade do elenco: o Liverpool manteve o alto nível técnico e completou 509 passes certos, com 88% de aproveitamento.

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A organização tática do Manchester United

O Manchester United de Pochettino começou em um 4-2-3-1 que buscava ser compacto e resistente. O plano era usar a força física de Matheus Cunha para segurar a bola e permitir que Bryan Mbeumo e Patrick Dorgu explorassem o espaço às costas dos laterais avançados do Liverpool. O planejamento tático, porém, foi abandonado aos oito minutos, quando Yoro foi expulso por cometer uma falta para impedir Isak de avançar. Isso obrigou a equipe a recuar imediatamente para um 4-4-1, que acabou se tornando um 5-3-1 após a entrada de Harry Maguire no lugar de Mbeumo, aos 22 minutos.

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Sem outra peça de sustentação defensiva, o meio-campo do United era constantemente superado. Mainoo e Tielemans precisavam cobrir uma extensão lateral grande demais, deixando livre para Wirtz e Szoboszlai a região à frente dos zagueiros. A saída de bola do United foi praticamente inexistente: a equipe recorria com frequência a lançamentos longos, facilmente interceptados por Alisson Becker. Embora Fernandes tenha tentado dar vida ao ataque, com três finalizações no alvo, a falta de apoio fez o United terminar com apenas 0,63 de xG. A defesa não tinha velocidade nos deslocamentos laterais para acompanhar os pontas do Liverpool, e a desconexão entre o meio-campo e a linha de cinco improvisada permitiu que o adversário criasse sete grandes chances ao longo dos 90 minutos.

O duelo tático

O duelo tático decisivo ocorreu pelos lados do campo, onde os pontas do Liverpool venceram repetidamente os confrontos individuais com os laterais do United. Ngumoha, em particular, foi um problema constante para Diogo Dalot. Sua capacidade de permanecer aberto antes de cortar para dentro criava um dilema para o United: acompanhá-lo de perto e deixar espaço às costas ou recuar e permitir que ele ditasse o jogo. A assistência de Ngumoha para o gol de Wirtz, aos 13 minutos, foi consequência direta dessa vantagem no confronto.

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Iraola levou a melhor no duelo tático ao orientar sua equipe a não deixar o ritmo cair. Mesmo quando o United se reorganizou em um bloco mais recuado, o Liverpool usou inversões rápidas de jogo para deslocar a linha defensiva adversária até surgirem brechas. Pochettino tentou reduzir o problema ao colocar Joshua Zirkzee no intervalo para servir de referência mais fixa nos chutões, mas, sem jogadores suficientes no meio para disputar as segundas bolas, o United continuou sob pressão constante. A diferença na execução tática apareceu no número de finalizações no gol: as 11 do Liverpool superaram amplamente as tentativas esporádicas do United.

Os ajustes durante a partida

O ajuste mais significativo veio de Pochettino aos 22 minutos, quando colocou Maguire e passou a atuar com cinco defensores. Embora a mudança tenha contido brevemente os problemas pelo centro, ela deixou os lados do campo inteiramente expostos. Barcola aproveitou a situação e, mais tarde, preparou a jogada para Ngumoha marcar o terceiro gol. No intervalo, Pochettino trocou Cunha por Zirkzee em busca de uma referência no ataque, mas a falta de passes para o atacante tornou a mudança ineficaz.

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Os ajustes de Iraola foram mais proativos. Aos 72 minutos, ele colocou Trey Nyoni e Víctor Muñoz para renovar a pressão. A entrada de Muñoz teve impacto especial: com mais fôlego, ele permitiu que o Liverpool mantivesse os ataques verticais até o fim. Seu gol aos 82 minutos nasceu de uma combinação rápida com Wirtz e mostrou que o sistema de Iraola continuava funcionando independentemente dos jogadores em campo. O Liverpool também ajustou sua linha de pressão no segundo tempo, recuando um pouco para atrair o United e surpreendê-lo em contra-ataques rápidos. Assim, conseguiu administrar a energia e, ainda assim, acumular um xG expressivo de 4,38 até o apito final.

Conclusão

No fim, a partida foi decidida pela leitura superior dos espaços por parte do Liverpool e pela expulsão precoce que desfez a estrutura do United. A insistência de Iraola em manter o time aberto e usar Wirtz com liberdade para circular e desorganizar a defesa impediu que o United encontrasse um ritmo defensivo. As tentativas de Pochettino de se fechar com cinco defensores fracassaram porque seu meio-campo não conseguiu interromper os passes para o ataque. A capacidade do Liverpool de manter a pressão e explorar a superioridade numérica no terço final transformou um clássico entre rivais em um domínio tático, deixando o United na 19ª posição da tabela e Pochettino diante de um enorme desafio.