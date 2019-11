Liverpool x Manchester City: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico inglês neste domingo (10) marca a 12ª rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Alerta de jogão! Líder e vice-líder do Campeonato Inglês, Liverpool e Manchester City, respectivamente, entram em campo neste domingo (10), às 13h30 (de Brasília), em duelo válido pela 12ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do canal ESPN , na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x DATA Domingo, 10 de novembro LOCAL Anfield - Liverpool, ING HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Reds qurem ampliar a vantagem para o City na liderança da Premier League / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão pelo canal ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós-jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LIVERPOOL

Com seis pontos de vantagem para o City, segundo colocado, o Liverpool chega para o confronto embalado.

Após poupar Roberto Firmino e Sadio Mané no meio da semana na Liga dos Campeões, o técnico Klopp volta a contar com os seus principais jogadores.

Por outro lado, Jordan Henderson pode ser desfalque e ser substituído por Oxlade-Chamberlain se ele não se recuperar a tempo.

Ciente da dificuldade de encarar o adversário, o alemão foi só elogios ao técnico Pep Guardiola.

"Constantemente, nos fazem perguntas e deixamos sair em um segundo enquanto estamos pensando em outra coisa. Não poderia ter mais respeito por Pep Guaridola. Para mim, é muito importante duelar com ele. É o melhor treinador do mundo, e temos chance de vencer sua equipe. É muito difícil, mas já é o suficiente para mim", afirmou Klopp.

"Tenho 100% de gana de dar tudo que temos e vencer o jogo, apesar de sabermos que é difícil. É um grande jogo, sabemos disso. Todo mundo estará nos assistindo, eu darei cem por cento, e todos os meninos também o farão. Vai ser uma ótima partida", completou

O Liverpool soma 31 e lidera absoluto na ponta do Inglês, com 10 vitórias, um empate e nenhuma derrota.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Dijk, Robertson; Henderson (Chamberlain), Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané

MANCHESTER CITY

Vindo de empate com o Atalanta na Liga dos Campeões no meio da semana, o Manchester City, vice-líder do Inglês, com 25 pontos, entra em campo visando diminuir a vantagem do Liverpool.

Ederson é a grande dúvida para o confronto, que durante o empate em 1 a 1 com o time italiano, saiu mancando. Claudio Bravo pode ser o seu substituto.

Esquentando o clássico, o técnico Pep Guardiola pressionou a arbitragem reclamando de possíveis simulações de falta do atacante Sadio Mané.

"Por vezes, gosta de mergulhar. Também tem esse talento de marcar golos incríveis. É um talento especial", disse o treinador, que foi rebatido pelo jogador dos Reds.

"É inteligente da parte dele chamar à atenção do árbitro, mas vou continuar a jogar futebol como faço sempre. Não quero saber do que ele diz, faz parte do futebol", concluiu.

Provável escalação do Man. City: Ederson (Claudio Bravo); Walker, Stones, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva; Mahrez, Aguero, Sterling

