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Liverpool x Manchester City: jogo clássico, pequeno mágico Philippe Coutinho faz sua magia para vencer thriller em Anfield

Classic match
Liverpool x Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League

Reviva a eletrizante disputa pelo título de 2014 em Anfield, quando o gol tardio de Philippe Coutinho garantiu a vitória do Liverpool por 3 a 2. Uma aula tática definida pela precocidade de Raheem Sterling e pela reação de David Silva no segundo tempo.

Em 13 de abril de 2014, Anfield não era apenas um estádio de futebol; era uma panela de pressão de desejo coletivo. A atmosfera estava carregada de emoção, mas também de uma crença crescente e aterrorizante. O Liverpool, sob o comando de Brendan Rodgers, vinha de uma sequência de dez vitórias, jogando um futebol vertical e de alta intensidade que ameaçava desmantelar a ordem da Premier League. No banco oposto, o Manchester City de Manuel Pellegrini chegou com a postura calculada de um time que esperava dominar. O que se seguiu foi uma sinfonia tática em dois tempos, decidida por um momento de genialidade instintiva de Philippe Coutinho.

O Liverpool de Rodgers foi construído para arrancadas. Desde o primeiro apito, executou uma pressão sufocante, explorando a lentidão estrutural inicial do City. A abertura do placar veio aos 6 minutos, nascida da ousadia da juventude. Luis Suárez, um redemoinho de entrega, ganhou na força de Vincent Kompany e enfiou uma bola para Raheem Sterling. A frieza do adolescente foi impressionante; ele deixou Joe Hart no chão com um drible que pareceu suspender o próprio tempo antes de tocar para as redes diante da Kop. Era o plano tático concretizado: transições rápidas, brilho individual e um estádio em êxtase.

Bolas paradas e a arrancada de Skrtel

O domínio do Liverpool não era apenas fruto da fluidez com a bola rolando. O time tinha uma ameaça aérea robusta que o City não conseguiu neutralizar. Aos 26 minutos, a vantagem foi ampliada. Steven Gerrard, o centro emocional da equipe, cobrou seu escanteio característico no primeiro pau. Martin Skrtel, escapando da marcação de Kompany, subiu para desviar de cabeça no canto oposto. Com 2 a 0, o placar do intervalo refletia um Liverpool mais rápido, mais faminto e taticamente mais coeso do que os visitantes.

Pellegrini, porém, é um homem de ajustes. Reconhecendo a necessidade de mais posse de bola e criatividade pelo centro, recorreu a James Milner e David Silva para retomar o controle. O segundo tempo trouxe uma inversão total de papéis. O City começou a encontrar os espaços no meio-campo já cansado do Liverpool, trocando passes com vigor renovado e empurrando os mandantes cada vez mais para trás. A mudança de momento era palpável e logo se refletiu no placar.

O brilho de Silva e a reação do City

Aos 60 minutos, o City desmontou a defesa do Liverpool com o tipo de jogada trabalhada que define sua era moderna. Milner, dando a amplitude e a intensidade necessárias, fez uma tabela rápida antes de achar David Silva. A finalização do espanhol foi uma formalidade, mas sinalizou uma mudança na gravidade psicológica da partida. De repente, o losango no 4-4-2 do Liverpool parecia vulnerável, e o City estava avassalador.

Apenas cinco minutos depois, a reação estava completa. Foi novamente Silva no centro do caos, chegando à linha de fundo e cruzando rasteiro para a zona de perigo. Glen Johnson, em uma tentativa desesperada de intervir, só pôde assistir à bola desviar nele e passar por Simon Mignolet para um gol contra. Com 2 a 2, parecia que o ar tinha saído de Anfield. O City estava em ascensão, e o Liverpool parecia esgotado, com seus sonhos de título tremulando sob o peso de uma lua azul em ascensão.

A magia de Coutinho e a última roda

A partida mudou por causa de uma rara falha do capitão do City. Aos 78 minutos, Vincent Kompany, normalmente a imagem da segurança defensiva, errou um corte. A bola sobrou para Philippe Coutinho na entrada da área. O brasileiro, que havia encontrado espaços entre as linhas durante toda a tarde, não hesitou. Com a parte interna da chuteira direita, bateu de primeira no canto. A explosão de barulho foi visceral; era o som de uma cidade se permitindo acreditar novamente.

Os dez minutos finais foram uma aula de desespero. Jordan Henderson, cuja movimentação incansável havia sido essencial para o sistema do Liverpool, foi expulso no fim por uma entrada dura em Milner. Isso significava que ele perderia a reta final decisiva, um golpe tático que depois se mostraria significativo. Quando o apito final soou, confirmando a vitória por 3 a 2, Steven Gerrard reuniu seus companheiros em uma roda no gramado, com a voz embargada, enquanto os incentivava a não deixar escapar. A cena continua sendo uma das imagens mais icônicas da Premier League, um momento de teatro esportivo puro e cru que encapsulou a intensidade dessa rivalidade em ascensão.

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