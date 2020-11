Liverpool x Leicester: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (22), pela nona rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Líder e atual campeão frente a frente: o City, primeiro colocado da Premier League, viaja para enfrentar o neste domingo (22), às 16h15 (de Brasília), em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Inglês. A partida será transmitida ao vivo pelo DAZN, na internet. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto, em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Liverpool x Leicester DATA Domingo, 22 de outubro de 2020 LOCAL Anfield - Liverpool, ING HORÁRIO 16h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida ao vivo no DAZN, na internet.

Após ficar no empate diante do , o Liverpool volta as suas atenções para outro rival direto pelo título da Premier League: o Leicester City, campeão em 2015-16 e atual líder da competição.

E Jurgen Klopp tem problemas para escalar sua equipe: sem Van Dijk até o final do ano e com Fabinho como dúvida, o treinador também perdeu Joe Gomez, Henderson, Alexander-Arnold, Salah - com Covid-19 - e até o jovem Rhys Williams, possível substituto para a defesa.

Enquanto isso, o Leicester também sofre com desfalques: Ricardo Pereira, Amartey, Soyuncu e Ndidi não devem jogar. Maddison, pelo outro lado, deve retornar.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Neco Williams, Phillips, Matip e Robertson; Milner, Fabinho (Curtis Jones) e Wijnaldum; Jota, Firmino e Mané.

Provável escalação do Leicester: Schmeichel; Fofana, Evans e Fuchs; Castagne, Tielemans, Mendy e James Justin; Maddison e Barnes; Vardy.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 5 Liverpool Liga dos Campeões 3 de novembro de 2020 Manchester City 1 x 1 Liverpool Premier League 8 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Liverpool x Atalanta Liga dos Campeões 25 de novembro de 2020 17h (de Brasília) x Liverpool Premier League 28 de novembro de 2020 09h30 (de Brasília)

LEICESTER

JOGO CAMPEONATO DATA Leicester 4 x 0 Braga 5 de novembro de 2020 Leicester 1 x 0 Premier League 8 de novembro de 2020

Próximas partidas