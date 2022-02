Liverpool x Leicester: onde assistir ao vivo, horário e informações da Premier League

Liverpool e Leicester se enfrentam nesta quinta-feira (10), no Anfield, a partir das 16h45 (de Brasília), em partida que promete ser quente, válida pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na tv fechada, e do Star+, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Liverpool x Leicester DATA Quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 LOCAL Anfield, Liverpool - ING HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na tv fechada, e o Star+, na internet, vão transmitir o jogo desta quinta-feira, no Anfield. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Vice-líder da Premier League, com 48 pontos, o Liverpool vai em busca de uma vitória para seguir, ainda que distante do primeiro colocado, mas na luta pelo título nacional.

Os Reds contam com o retorno de Mohamed Salah, que acompanhou na segunda posição da Afcon, representando o Egito.

Já o Leicester está na décima posição do inglês, ocupando literalmente o meio da tabela.

Os Foxes sabem que precisam somar pontos fora de casa para continuar sonhando com uma vaga em uma das competições europeias para a próxima temporada.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

LIVERPOOL

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpoo 3 x 1 Cardiff Copa da Inglaterra 6 de fevereiro de 2022 Crystal Palace 1 x 3 Liverpool Premier League 23 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Burnley x Liverpool Premier League 13 de fevereiro de 2022 11h (de Brasília) Inter de Milão x Liverpool Champions League 16 de fevereiro de 2022 17h (de Brasília)

LEICESTER

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Nottingham Forest 4 x 1 Leicester Copa da Inglaterra 6 de fevereiro de 2022 Leicester 1 x1 Brighton Premier League 23 de janeiro de 2022

Próximas partidas