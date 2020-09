Liverpool x Leeds anima com o “futebol espetáculo” de seus treinadores

Apesar da vitória dos Reds, o protagonismo ficou com o belo espetáculo apresentado pelos times de Klopp e Bielsa

O retorno do United à primeira divisão inglesa é um dos tantos atrativos nesta campanha 2020-21: tanto pela tradição do clube, quanto pela presença de Marcelo Bielsa na área técnica. A quantidade de excelentes treinadores também chama a atenção. Além do argentino, que faz sua estreia na Premier League, o certame ainda conta com Guardiola, Mourinho, Carlo Ancelotti, Jurgen Klopp e nomes promissores como Arteta e Lampard.

Os mais carismáticos, contudo, provavelmente são Klopp e Bielsa. Tanto pelas suas personalidades - distintas - quanto pelo trabalho que costumam fazer em suas equipes, onde vencer segue importante mas não é a única coisa que importa. Tanto o alemão quanto o argentino enxergam, também, a necessidade de agradar sob o ponto de vista do entretenimento. Em fazer do futebol um espetáculo emocionante, por que não?

E logo na primeira rodada, justamente quando o de Klopp enfrentou o Leeds de Bielsa, o grande vitorioso foi o conceito do “futebol espetáculo”. Em um jogo repleto de ações, os Reds venceram nos últimos minutos graças a uma cobrança de pênalti convertida por Mohamed Salah. O placar de 4 a 3 traduz bem o excelente jogo que aconteceu dentro de um Anfield Road ainda vazio.

Atual campeão, o Liverpool teve as grandes oportunidades, mas passou por maus bocados com a pressão alta do campeão da segunda divisão, que teve mais a bola (51.6%) e, embora tenha chegado menos ao ataque, converteu em gol todas as suas três finalizações certas.

(Foto: Getty Images)

Finalizado o duelo, Bielsa não escondeu certa frustração pela derrota sofrida no final. Como se não estivesse falando de um time que fez seu primeiro jogo de Premier League em 16 anos, cobrou mais volume de criação, dando ao mesmo tempo uma amostra do por que sua equipe gera boas expectativas. Mas também viu coisas positivas nos seus comandados.

💬 "For large parts of the game we were able to match them" Marcelo reflects on this evening's clash pic.twitter.com/vII8rYjda9 — Leeds United (@LUFC) September 12, 2020

“Nós valorizamos a rebeldia de nossa equipe (com o resultado, buscando sempre o empate e os gols). Também conseguimos evitar que o Liverpool jogasse melhor do que faz normalmente. Fizemos muitos esforços para evitar que as individualidades deles brilhassem, mas a análise final mostra um desnível a favor do Liverpool”, disse o argentino.

Klopp, mais empolgado por natureza, fez questão de mostrar o ânimo não apenas pela vitória, mas pelo espetáculo como um todo: “Que jogaço! Que adversário e que performance de ambos os times. Foi um espetáculo de verdade, eu amei isso. É muito raro ver tantos gols em um único jogo”, afirmou para a Sky Sports.

Listen to the boss on #LIVLEE, Mo's hat-trick and more on @LFCTV GO 🎙️ — Liverpool FC (@LFC) September 12, 2020

“Tiro muitas sensações positivas deste jogo. Se o Leeds continuar com esta intensidade, eles terão uma boa temporada pela frente. Eles conseguiram fazer isso na Championship (a segunda divisão), que tem mais jogos, então por que não?” elogiou o alemão.

O primeiro encontro de peso entre os treinadores de peso desta edição da Premier League poderia até mesmo ter terminado sem vencedores, antes de Salah converter o pênalti do 4 a 3. O futebol como espetáculo já havia garantido o protagonismo, e só faz aumentar a expectativa para o que está por vir.