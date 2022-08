Liverpool x Crystal Palace: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece nesta segunda-feira (15), pela segunda rodada da Premier League; veja como acompanhar na TV e na internet

Liverpool e Crystal Palace entram em campo nesta segunda-feira (15), no Anfield, a partir das 16h (de Brasília), pela segunda rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Após empatar na estreia, o Liverpool conta com o apoio de sua apaixonada torcida para vencer o primeiro jogo no Inglês. No entanto, os Reds seguem com o departamento médico cheio e segue sem poder contar com Thiago Alcantara, Chamberlain, Kelleher, Diogo Jota, Curtis Jones e Ibrhaima Konate.

Do outro lado, o Crystal Palace vem de derrota e tenta se recuperar diante do poderoso rival. Assim como o adversário, o Palace também tem baixas por lesão: Nathan Ferguson, James McArthur, James Tomkins e Jack Butland.

Prováveis escalações

Possível escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Nunez, Diaz.

Possível escalação do Crystal Palace: Guaita; Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; Schlupp, Doucoure, Eze; Ayew, Mateta, Zaha.

Desfalques da partida

Liverpool:

Thiago Alcantara, Alex Oxlade-Chamberlain, Caoimhin Kelleher, Diogo Jota, Curtis Jones e Ibrahima Konate: departamento médico.

Crystal Palace:

Nathan Ferguson, James McArthur, James Tomkins e Jack Butland: departamento médico.

Quando é?

JOGO Liverpool x Crystal Palace DATA Segunda-feira, 15 de agosto de 2022 LOCAL Anfield, Liverpool - ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Liverpool

JOGO CAMPEONATO DATA Fulham 2 x 2 Liverpool Premier League 6 de agosto de 2022 Liverpool 0 x 3 Strasbourg Amistoso 31 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester United x Liverpool Premier League 22 de agosto de 2022 16h (de Brasília) Liverpool x Bournemouth Premier League 27 de agosto de 2022 11h (de Brasília)

Crystal Palace

JOGO CAMPEONATO DATA Crystal Palace 0 x 2 Arsenal Premier League 5 de agosto de 2022 Crystal Palace 4 x 2 Montpellier Amistoso 30 de julho de 2022

Próximas partidas