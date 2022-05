Liverpool x City pode ter título inglês decidido em jogo de desempate?

A disputa pelo título inglês entre Manchester City e Liverpool segue viva, e pode não ser definida na próxima rodada, que é a última da competição. O regulamento da Premier League prevê que caso as duas equipes fiquem empatadas em todos os critérios de desempate, uma partida extra terá que ser realizada entre os dois times, com o vencedor ficando com o título.

No entanto, para Liverpool e Manchester City chegarem a este ponto, uma combinação de resultados improváveis teria que acontecer nos jogos das equipes. Os Citizens lideram o campeonato com 90 pontos, e enfrentam o Aston Villa na 38ª rodada, enquanto os Reds ocupam a segunda colocação, com 89 pontos, e enfrentam o Wolverhampton. Todos os jogos da última rodada serão no próximo domingo (22), às 12h (horário de Brasília).

Para a partida de desempate acontecer, o City precisaria perder para o Aston Villa por 6 a 0, e o Liverpool empatar seu duelo contra o Wolves em 5 a 5 (ou o City perder por 7 a 1 e o Liverpool empatar em 6 a 6, e assim sucessivamente).

Caso ocorra essa combinação, City e Liverpool ficariam empatados no saldo de gols e gols marcados, dois critérios de desempate. Outro critério é o confronto direto, onde também há empate, já que os dois confrontos entre as equipes terminaram em 2 a 2.

O confronto de desempate seria realizado em campo neutro, e quem vencesse ficaria com o título.