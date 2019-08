Liverpool x Chelsea terá Stéphanie Frappart, a primeira mulher a apitar uma final europeia

Jogo entre o campeão da Champions League e o campeão da Europa League acontece em Istambul, no dia 14 de agosto

A UEFA anunciou nessa sexta-feira (02) que Stéphanie Frappart será a árbitra da Supercopa da Europa entre e , no estádio do , em Istambul, na . Frappart será a primeira mulher a apitar uma final continental masculina na Europa. Como uma de suas credenciais ela chega com a final da feminina de 2019 no currículo.

A árbitra terá a companhia de duas mulheres como assistentes: a também francesa Manuela Nicoloisi e a irlandesa Michelle O'Neal. O único homem será Cüneyt Çakır, da Turquia, que será o quarto árbitro.

Frappart tem 35 anos e foi a responsável por apitar a final da Copa do Mundo feminina na . Naquele jogo os venceram a por 2 a 0 e faturaram o quarto título do Mundial feminino. Ela também fez história ao apitar a partida entre e em abril pela e se tornou a primeira mulher a apitar uma partida masculina da primeira divisão na França.

Para a próxima temporada do "francesão", Frappart já está confirmada como árbitra regular e deve apitar diversos jogos durante as rodadas.