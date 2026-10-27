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Liverpool x Chelsea pela Copa da Liga Inglesa: tudo o que você precisa saber

Liverpool x Chelsea
Liverpool
Chelsea
Carabao Cup
C. Palmer
Chelsea x Manchester United
Manchester United
Premier League

Prévia completa de Liverpool x Chelsea pela Copa da Liga Inglesa, com a equipe de Andoni Iraola aparentemente encontrando seu ritmo em Anfield. Será que o Chelsea, em má fase, pode surpreender?

Liverpool x Chelsea: prévia do jogo pela Copa da Liga Inglesa

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Carabao Cup - Rodada 4
Anfield

O Liverpool recebe o Chelsea em Anfield pela Copa da Liga Inglesa na quarta-feira, 28 de outubro, às 17h EST e às 19h GMT. Será que a equipe de Andoni Iraola conseguirá manter a boa sequência recente de resultados e atuações?

Com Iraola, Liverpool finalmente engrena

O Liverpool venceu quatro partidas consecutivas em todas as competições. Na mais recente, superou um Brighton que vinha impressionando e conquistou sua primeira vitória em Anfield nesta edição da Premier League. A sequência também inclui triunfos fora de casa sobre LASK e Brentford, além de uma vitória por 4 a 3 sobre o Villarreal, em casa, pela Champions League. Iraola vai querer corrigir a fragilidade defensiva do Liverpool, que não sofreu gols em apenas um dos últimos cinco jogos.

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

Contratações de alto valor, Isak e Barcola começam a render

O atacante sueco Alexander Isak marcou seu sexto gol na temporada contra o Brighton, com assistência do recém-contratado Bradley Barcola para o ex-jogador do Newcastle.

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

Chelsea chega em baixa para visita a Anfield

O Chelsea perdeu por 2 a 0 em casa para o Tottenham Hotspur pela Premier League em seu último jogo. Foi apenas a segunda vitória do Tottenham em Stamford Bridge em 37 tentativas pela competição. Não é um resultado que a torcida do Chelsea receberá bem, evidentemente. A irregularidade recente da equipe se resume a duas derrotas, duas vitórias e um empate nos últimos cinco jogos pela Premier League.

Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

Estatísticas importantes, lesões e suspensões

  • O Liverpool está invicto nos últimos cinco jogos em casa contra o Chelsea.
  • Cole Palmer está suspenso pelo Chelsea após receber um cartão vermelho contra o Tottenham, enquanto Emi Martinez e Joao Pedro seguem fora por lesão.

Prováveis escalações

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Gakpo; Isak.

Chelsea (3-4-2-1): Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Quenda, Rogers; Welbeck.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Liverpool x Chelsea

Técnico

  • A. Iraola

Andoni Iraola comanda o Liverpool nesta partida da Copa da Liga Inglesa, mas ainda não há confirmação da provável escalação, da lista de lesionados nem de detalhes sobre suspensões. As informações serão atualizadas mais perto do início do jogo.

Xabi Alonso comanda o Chelsea neste confronto, mas também não há, até o momento, informações confirmadas sobre o elenco, lesões ou suspensões. Mais notícias sobre a equipe devem ser divulgadas antes da partida.

Momento das equipes

LIV

LIV - Sequência

MCI
D0-3
LAS
V3-6
BRE
V1-2
VIL
V4-3
BHA
V2-0
Gol marcado (sofrido)
14/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
CHE

CHE - Sequência

HUL
E2-2
BRE
D3-0
BOU
V5-1
EVE
V0-2
TOT
D0-2
Gol marcado (sofrido)
9/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Liverpool chega em boa fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. A única derrota nesse período foi para o Manchester City, por 3 a 0, pela Premier League, em 11 de outubro. Desde então, o Liverpool venceu quatro partidas seguidas, incluindo um triunfo por 6 a 3 fora de casa contra o LASK, pela Champions League, e uma vitória por 4 a 3 sobre o Villarreal. Nesses cinco jogos, marcou 16 gols e sofreu 9, números que refletem um ataque prolífico, embora a defesa tenha dado espaços em alguns momentos. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Brighton, pela Premier League, em 25 de outubro.

O Chelsea venceu duas e perdeu duas das últimas cinco partidas, além de empatar uma. Em seu jogo mais recente, foi derrotado por 2 a 0 pelo Tottenham Hotspur, em 24 de outubro. Antes disso, goleou o Bournemouth por 5 a 1 e venceu o Everton por 2 a 0 fora de casa, mas também sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Brentford no início dessa sequência. O Chelsea empatou por 2 a 2 com o Hull City no outro jogo, chegando a este confronto de copa em fase irregular.

Histórico de confrontos diretos

Confrontos

LiverpoolEmpateChelsea
2
1
2
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FJ
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FJ
Carabao Cup
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FJ
6Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O encontro mais recente entre as equipes foi pela Premier League, em 9 de maio de 2026, quando Liverpool e Chelsea empataram por 1 a 1 em Anfield. Antes disso, o Chelsea venceu por 2 a 1 em casa em outubro de 2025 e por 3 a 1 em casa em maio de 2025. Nos cinco confrontos diretos mais recentes, o Liverpool venceu dois, o Chelsea venceu dois e houve um empate. O único confronto anterior pela Copa da Liga Inglesa registrado nos dados terminou com vitória do Liverpool por 1 a 0 na casa do Chelsea, em fevereiro de 2024.

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