Liverpool x Chelsea: prévia do jogo pela Copa da Liga Inglesa
O Liverpool recebe o Chelsea em Anfield pela Copa da Liga Inglesa na quarta-feira, 28 de outubro, às 17h EST e às 19h GMT. Será que a equipe de Andoni Iraola conseguirá manter a boa sequência recente de resultados e atuações?
Com Iraola, Liverpool finalmente engrena
O Liverpool venceu quatro partidas consecutivas em todas as competições. Na mais recente, superou um Brighton que vinha impressionando e conquistou sua primeira vitória em Anfield nesta edição da Premier League. A sequência também inclui triunfos fora de casa sobre LASK e Brentford, além de uma vitória por 4 a 3 sobre o Villarreal, em casa, pela Champions League. Iraola vai querer corrigir a fragilidade defensiva do Liverpool, que não sofreu gols em apenas um dos últimos cinco jogos.
Contratações de alto valor, Isak e Barcola começam a render
O atacante sueco Alexander Isak marcou seu sexto gol na temporada contra o Brighton, com assistência do recém-contratado Bradley Barcola para o ex-jogador do Newcastle.
Chelsea chega em baixa para visita a Anfield
O Chelsea perdeu por 2 a 0 em casa para o Tottenham Hotspur pela Premier League em seu último jogo. Foi apenas a segunda vitória do Tottenham em Stamford Bridge em 37 tentativas pela competição. Não é um resultado que a torcida do Chelsea receberá bem, evidentemente. A irregularidade recente da equipe se resume a duas derrotas, duas vitórias e um empate nos últimos cinco jogos pela Premier League.
Estatísticas importantes, lesões e suspensões
- O Liverpool está invicto nos últimos cinco jogos em casa contra o Chelsea.
- Cole Palmer está suspenso pelo Chelsea após receber um cartão vermelho contra o Tottenham, enquanto Emi Martinez e Joao Pedro seguem fora por lesão.
Prováveis escalações
Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Gakpo; Isak.
Chelsea (3-4-2-1): Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Quenda, Rogers; Welbeck.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Liverpool x Chelsea
Técnico
- A. Iraola
Andoni Iraola comanda o Liverpool nesta partida da Copa da Liga Inglesa, mas ainda não há confirmação da provável escalação, da lista de lesionados nem de detalhes sobre suspensões. As informações serão atualizadas mais perto do início do jogo.
Xabi Alonso comanda o Chelsea neste confronto, mas também não há, até o momento, informações confirmadas sobre o elenco, lesões ou suspensões. Mais notícias sobre a equipe devem ser divulgadas antes da partida.
Momento das equipes
O Liverpool chega em boa fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. A única derrota nesse período foi para o Manchester City, por 3 a 0, pela Premier League, em 11 de outubro. Desde então, o Liverpool venceu quatro partidas seguidas, incluindo um triunfo por 6 a 3 fora de casa contra o LASK, pela Champions League, e uma vitória por 4 a 3 sobre o Villarreal. Nesses cinco jogos, marcou 16 gols e sofreu 9, números que refletem um ataque prolífico, embora a defesa tenha dado espaços em alguns momentos. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Brighton, pela Premier League, em 25 de outubro.
O Chelsea venceu duas e perdeu duas das últimas cinco partidas, além de empatar uma. Em seu jogo mais recente, foi derrotado por 2 a 0 pelo Tottenham Hotspur, em 24 de outubro. Antes disso, goleou o Bournemouth por 5 a 1 e venceu o Everton por 2 a 0 fora de casa, mas também sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Brentford no início dessa sequência. O Chelsea empatou por 2 a 2 com o Hull City no outro jogo, chegando a este confronto de copa em fase irregular.
Histórico de confrontos diretos
Confrontos
O encontro mais recente entre as equipes foi pela Premier League, em 9 de maio de 2026, quando Liverpool e Chelsea empataram por 1 a 1 em Anfield. Antes disso, o Chelsea venceu por 2 a 1 em casa em outubro de 2025 e por 3 a 1 em casa em maio de 2025. Nos cinco confrontos diretos mais recentes, o Liverpool venceu dois, o Chelsea venceu dois e houve um empate. O único confronto anterior pela Copa da Liga Inglesa registrado nos dados terminou com vitória do Liverpool por 1 a 0 na casa do Chelsea, em fevereiro de 2024.