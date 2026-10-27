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Liverpool x Chelsea pela Copa da Liga Inglesa: prévia e tudo o que você precisa saber

Liverpool x Chelsea
Liverpool
Chelsea
Carabao Cup
C. Palmer
Chelsea x Manchester United
Manchester United
Premier League

Prévia completa de Liverpool x Chelsea pela Copa da Liga Inglesa, com o time de Andoni Iraola aparentemente começando a se encontrar em Anfield. O Chelsea, em má fase, pode surpreender?

Liverpool x Chelsea: prévia do jogo pela Copa da Liga Inglesa

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Carabao Cup - Rodada 4
Anfield

O Liverpool recebe o Chelsea em Anfield pela Copa da Liga Inglesa na quarta-feira, 28 de outubro, às 17h EST e às 19h GMT. A equipe de Andoni Iraola conseguirá prolongar a boa sequência recente de resultados e atuações?

Com Iraola, Liverpool finalmente engrena

O Liverpool venceu quatro partidas consecutivas em todas as competições. A mais recente foi contra um Brighton que vinha impressionando e rendeu à equipe sua primeira vitória em Anfield nesta edição da Premier League. A sequência também inclui triunfos fora de casa sobre LASK e Brentford, além de uma vitória por 4 a 3 sobre o Villarreal em Anfield pela Champions League. Iraola vai querer corrigir a vulnerabilidade defensiva do Liverpool, que não sofreu gols em apenas um dos últimos cinco jogos.

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

Contratações de alto custo, Isak e Barcola começam a render

O atacante sueco Alexander Isak marcou seu sexto gol na temporada contra o Brighton, após passe do recém-contratado Bradley Barcola para o ex-jogador do Newcastle.

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

Chelsea chega em baixa para visita a Anfield

O Chelsea perdeu por 2 a 0 em casa para o Tottenham Hotspur na última rodada da Premier League. Foi apenas a segunda vitória do Tottenham em Stamford Bridge pela competição em 37 tentativas. Desnecessário dizer que o resultado não agradará à torcida do Chelsea. A irregularidade recente da equipe se resume a duas derrotas, duas vitórias e um empate nos últimos cinco jogos da Premier League.

Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

Estatísticas, lesões e suspensões

  • O Liverpool está invicto nos últimos cinco jogos em casa contra o Chelsea.
  • Cole Palmer está suspenso pelo Chelsea após receber um cartão vermelho contra o Tottenham, enquanto Emi Martinez e Joao Pedro seguem fora por lesão.

Prováveis escalações

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Gakpo; Isak.

Chelsea (3-4-2-1): Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Quenda, Rogers; Welbeck.

Notícias e elencos das equipes

Prováveis escalações de Liverpool x Chelsea

Técnico

  • A. Iraola

Andoni Iraola comanda o Liverpool neste jogo da Copa da Liga Inglesa, mas, até o momento, não há confirmação sobre a provável escalação, a lista de lesionados ou as suspensões. As informações serão atualizadas mais perto do início da partida.

Xabi Alonso comanda o Chelsea neste confronto, mas também ainda não há confirmação sobre o elenco, as lesões ou as suspensões. Mais informações sobre a equipe devem ser divulgadas antes do jogo.

Momento das equipes

LIV

LIV - Sequência

MCI
D0-3
LAS
V3-6
BRE
V1-2
VIL
V4-3
BHA
V2-0
Gol marcado (sofrido)
14/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
CHE

CHE - Sequência

HUL
E2-2
BRE
D3-0
BOU
V5-1
EVE
V0-2
TOT
D0-2
Gol marcado (sofrido)
9/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Liverpool chega em boa fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. A única derrota nesse período foi para o Manchester City, por 3 a 0, na Premier League, em 11 de outubro. Desde então, venceu quatro partidas seguidas, incluindo um triunfo por 6 a 3 sobre o LASK, fora de casa, pela Champions League, e uma vitória por 4 a 3 sobre o Villarreal. Nesses cinco jogos, o Liverpool marcou 16 gols e sofreu 9, números que refletem um ataque prolífico, embora a equipe por vezes deixe espaços na defesa. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Brighton pela Premier League, em 25 de outubro.

O Chelsea venceu duas, perdeu duas e empatou uma das últimas cinco partidas. No jogo mais recente, perdeu por 2 a 0 para o Tottenham Hotspur em 24 de outubro. Antes disso, goleou o Bournemouth por 5 a 1 e venceu o Everton fora de casa por 2 a 0, mas também sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Brentford no início dessa sequência. O Chelsea empatou em 2 a 2 com o Hull City no quinto jogo considerado, chegando a este confronto pela copa com resultados irregulares.

Histórico de confrontos

Confrontos

LiverpoolEmpateChelsea
2
1
2
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FJ
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FJ
Carabao Cup
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FJ
6Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu pela Premier League em 9 de maio de 2026, quando Liverpool e Chelsea empataram em 1 a 1 em Anfield. Antes disso, o Chelsea venceu em casa por 2 a 1 em outubro de 2025 e por 3 a 1 em maio de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, foram duas vitórias do Liverpool, duas do Chelsea e um empate. O único confronto anterior pela Copa da Liga Inglesa nos dados disponíveis terminou com vitória do Liverpool por 1 a 0 na casa do Chelsea, em fevereiro de 2024.

Classificação

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