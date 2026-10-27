Liverpool x Chelsea: prévia do jogo pela Copa da Liga Inglesa
O Liverpool recebe o Chelsea em Anfield pela Copa da Liga Inglesa na quarta-feira, 28 de outubro, às 17h EST e às 19h GMT. A equipe de Andoni Iraola conseguirá prolongar a boa sequência recente de resultados e atuações?
Com Iraola, Liverpool finalmente engrena
O Liverpool venceu quatro partidas consecutivas em todas as competições. A mais recente foi contra um Brighton que vinha impressionando e rendeu à equipe sua primeira vitória em Anfield nesta edição da Premier League. A sequência também inclui triunfos fora de casa sobre LASK e Brentford, além de uma vitória por 4 a 3 sobre o Villarreal em Anfield pela Champions League. Iraola vai querer corrigir a vulnerabilidade defensiva do Liverpool, que não sofreu gols em apenas um dos últimos cinco jogos.
Contratações de alto custo, Isak e Barcola começam a render
O atacante sueco Alexander Isak marcou seu sexto gol na temporada contra o Brighton, após passe do recém-contratado Bradley Barcola para o ex-jogador do Newcastle.
Chelsea chega em baixa para visita a Anfield
O Chelsea perdeu por 2 a 0 em casa para o Tottenham Hotspur na última rodada da Premier League. Foi apenas a segunda vitória do Tottenham em Stamford Bridge pela competição em 37 tentativas. Desnecessário dizer que o resultado não agradará à torcida do Chelsea. A irregularidade recente da equipe se resume a duas derrotas, duas vitórias e um empate nos últimos cinco jogos da Premier League.
Estatísticas, lesões e suspensões
- O Liverpool está invicto nos últimos cinco jogos em casa contra o Chelsea.
- Cole Palmer está suspenso pelo Chelsea após receber um cartão vermelho contra o Tottenham, enquanto Emi Martinez e Joao Pedro seguem fora por lesão.
Prováveis escalações
Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Gakpo; Isak.
Chelsea (3-4-2-1): Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Quenda, Rogers; Welbeck.
Notícias e elencos das equipes
Prováveis escalações de Liverpool x Chelsea
Técnico
- A. Iraola
Andoni Iraola comanda o Liverpool neste jogo da Copa da Liga Inglesa, mas, até o momento, não há confirmação sobre a provável escalação, a lista de lesionados ou as suspensões. As informações serão atualizadas mais perto do início da partida.
Xabi Alonso comanda o Chelsea neste confronto, mas também ainda não há confirmação sobre o elenco, as lesões ou as suspensões. Mais informações sobre a equipe devem ser divulgadas antes do jogo.
Momento das equipes
O Liverpool chega em boa fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. A única derrota nesse período foi para o Manchester City, por 3 a 0, na Premier League, em 11 de outubro. Desde então, venceu quatro partidas seguidas, incluindo um triunfo por 6 a 3 sobre o LASK, fora de casa, pela Champions League, e uma vitória por 4 a 3 sobre o Villarreal. Nesses cinco jogos, o Liverpool marcou 16 gols e sofreu 9, números que refletem um ataque prolífico, embora a equipe por vezes deixe espaços na defesa. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Brighton pela Premier League, em 25 de outubro.
O Chelsea venceu duas, perdeu duas e empatou uma das últimas cinco partidas. No jogo mais recente, perdeu por 2 a 0 para o Tottenham Hotspur em 24 de outubro. Antes disso, goleou o Bournemouth por 5 a 1 e venceu o Everton fora de casa por 2 a 0, mas também sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Brentford no início dessa sequência. O Chelsea empatou em 2 a 2 com o Hull City no quinto jogo considerado, chegando a este confronto pela copa com resultados irregulares.
Histórico de confrontos
Confrontos
O encontro mais recente entre as equipes ocorreu pela Premier League em 9 de maio de 2026, quando Liverpool e Chelsea empataram em 1 a 1 em Anfield. Antes disso, o Chelsea venceu em casa por 2 a 1 em outubro de 2025 e por 3 a 1 em maio de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, foram duas vitórias do Liverpool, duas do Chelsea e um empate. O único confronto anterior pela Copa da Liga Inglesa nos dados disponíveis terminou com vitória do Liverpool por 1 a 0 na casa do Chelsea, em fevereiro de 2024.