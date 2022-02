Liverpool x Cardiff: escalação, desfalques e mais do jogo pela Copa da Inglaterra 21/22

Pela quarta rodada da Copa da Inglaterra, Liverpool e Cardiff duelam na manhã deste domingo (6), no Anfield, às 9h (de Brasília).

O Liverpool está com a "bateria carregada", após um período de descanso devido a data Fifa. Os Reds vêm de vitória sobre o Shrewsbury na fase anterior.

Do outro lado, o Cardiff passou pelo Preston North End, e, apesar de fazer uma temporada abaixo do esperado, quer surpreender o forte rival.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Liverpool segue sem ter Salah e Mane, que estão disputando a Afcon, e o técnico Jurgen Klopp deu indícios de que o recém-chegado, Luis Diaz, ainda não deve estrear.

Porém os Reds contam com o retorno de Elliott, recuperado de lesão no tornozelo, enquanto Thiago Alcantara segue no departamento médico.

Já o Cardiff tem dúvidas quanto às condições físicas de Morrison, Nelson e Ralls.

Além disso, Watters, Drameh, Doughty e Ikpeazu são desfalques por lesão.

Possível escalação do Liverpool: Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Jones; Gordon, Firmino, Minamino.

Possível escalação do Cardiff: Phillips; Flint, Vaulks, McGuinness; Ng, Pack, Wintle, Bagan; Colwill, Doyle; Hugill.

DESFALQUES

LIVERPOOL:

Thiago Alcantara: lesionado.

CARDIFF:

Watters, Drameh, Doughty e Ikpeazu: machucados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Liverpool e Cardiff será transmitido ao vivo pela ESPN, na tv fechada, e pelo Star+, na internet, neste domingo. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.