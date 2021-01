Liverpool x Burnley: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (21), pela 18ª rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Querendo se aproximar de vez dos líderes da Premier League, o recebe o nesta quinta-feira (21), no Anfield, a partir das 17h (de Brasília), em duelo atrasado válido pela 18ª rodada. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal , você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

QUANDO É?

JOGO Liverpool x Burnley DATA Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021 LOCAL Anfield - Liverpool, HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Anfield, palco do clássico nesta quinta / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN . Aqui, na Goal , você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LIVERPOOL

O Liverpool quer aproveitar o jogo atrasado para somar pontos e colar de vez nos líderes do campeonato. Os Reds devem contar com o retorno de Matip, após lesão. Dessa forma, Henderson deve voltar a atuar no meio campo, enquanto Salah, Mane e Firmino estão confirmados no ataque.

The boss provides an update on Matip and Jota ahead of #LIVBUR...

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Henderson, Thiago, Jones; Salah, Firmino, Mane.

BURNLEY

Do outro lado, o Burnley quer ganhar para se manter afastado da zona de rebaixamento. Dunne, taylor e Farrel são dúvidas para o jogo desta quinta.

DYCHE | Read the gaffer's latest update on the squad, ahead of the trip to Anfield tomorrow.

Provável escalação do Burnley: Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Pieters; Brady, Westwood, Brownhill, McNeil; Barnes, Wood.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 0 x 0 Premier League 17 de janeiro de 2021 1 x 4 Liverpool 8 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester United x Liverpool Copa da Inglaterra 24 de janeiro de 2021 14h (de Brasília) x Liverpool Premier League 28 de janeiro de 2021 17h (de Brasília)

BURNLEY

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Burnley Premier League 16 de janeiro de 2021 Burnley 0 x 1 Manchester United Premier League 12 de janeiro de 2021

Próximas partidas