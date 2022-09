Liverpool x Brighton: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste sábado (1), pela nona rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

O Liverpool recebe o Brighton na manhã deste sábado (1), no Anfield, às 11h (de Brasília), pela nona rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Na oitava posição, com 9 pontos, porém com um jogo a menos do que os rivais, o Liverpool entra em campo querendo o triunfo para não ver os rivais abrirem ainda mais distância. Os Reds segyem sem contar com Robertson, Keita, Chamberlain Ramsay e Gordon, lesionados. Porém, Konate, Curtis Jones, Kelleher e Herndeson estão recuperados e à disposição de Jurgen Klopp.

Do outro lado, o Brighton busca manter a sua posição dentro do G-4, já que está em quatro luar, com 13 pontos somados, além de também ter uma partida a menos do que os adversários. Moder, Lallana e Mwepu são as baixas dos visitantes.

Escalações:

Escalação do provável Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Jota, Diaz.

Escalação do provável Brighton: Sanchez; Veltman, Dunk, Webster; Lamptey, MacAllister, Caicedo, March; Gross, Trossard; Welbeck.

Desfalques

Liverpool

Andrew Robertson, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain, Calvin Ramsay e Kaide Gordon, lesionados, desfalcam os Reds.

Brighton

Jakub Moder, Adam Lallana e Enock Mwepu, no departamento médico, são as baixas dos visitantes.

Quando é?

• Data: sábado, 1 de outubro de 2022

• Horário: 11h (de Brasília)

• Local: Anfield, Liverpool - ING