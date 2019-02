Liverpool x Bayern: Klopp reencontra antigo rival na Champions League

Liverpool e Bayern de Munique se encaram nesta terça-feira (19), na UCL pela partida de ida; confira retrospecto de Klopp contra os alemães

Liverpool e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (19), às 17h (Brasília), pelas oitavas de final da Champions League 2018-19. O embate marcará o reencontro de Jurgen Klopp com a equipe alemã. Adversários de longa data, Klopp era o principal rivais do Bayern na época em que comandada o Borussia Dortmund.

Desta forma, a Goal montou uma tabela para te deixar por dentro do retrospecto de Klopp contra seu antigo rival. Ao todo, o treinador disputou 29 jogos contra o Bayern de Munique, ainda assim, o treinador não teve muitas oportunidades para comemorar. Confira:

Mais artigos abaixo

Retrospecto de Jurgen Klopp contra o Bayern Munique

Data Jogo Competição Resultado Nov 27, 2004 Bayern de Munique 4-2 Mainz Bundesliga Perdeu Mai 7, 2005 Mainz 2-4 Bayern de Munique Bundesliga Perdeu Nov 26, 2005 Bayern de Munique 2-1 Mainz Bundesliga Perdeu Jan 24, 2006 Bayern de Munique 3-2 Mainz DFB Pokal quarter-final Perdeu Abr 23, 2006 Mainz 2-2 Bayern de Munique Bundesliga Empatou Dez 16, 2006 Mainz 0-4 Bayern de Munique Bundesliga Perdeu Mai 19, 2007 Bayern de Munique 5-2 Mainz Bundesliga Perdeu Ago 23, 2008 Borussia Dortmund 1-1 Bayern de Munique Bundesliga Empatou Fev 8, 2009 Bayern de Munique 3-1 Borussia Dortmund Bundesliga Perdeu Set 12, 2009 Borussia Dortmund 1-5 Bayern de Munique Bundesliga Perdeu Fev 13, 2010 Bayern de Munique 3-1 Borussia Dortmund Bundesliga Perdeu Out 3, 2010 Borussia Dortmund 2-0 Bayern de Munique Bundesliga Venceu Fev 26, 2011 Bayern de Munique 1-3 Borussia Dortmund Bundesliga Venceu Nov 19, 2011 Bayern de Munique 0-1 Borussia Dortmund Bundesliga Venceu Abr 11, 2012 Borussia Dortmund 1-0 Bayern de Munique Bundesliga Venceu Mai 12, 2012 Bayern de Munique 2-5 Borussia Dortmund DFB Pokal final Venceu Ago 12, 2012 Bayern de Munique 2-1 Borussia Dortmund Supercup Perdeu Dez 1, 2012 Bayern de Munique 1-1 Borussia Dortmund Bundesliga Empatou Fev 27, 2013 Bayern de Munique 1-0 Borussia Dortmund DFB Pokal quarter-final Perdeu Mai 4, 2013 Borussia Dortmund 1-1 Bayern de Munique Bundesliga Empatou Mai 25, 2013 Borussia Dortmund 1-2 Bayern de Munique Champions League final Perdeu Jul 27, 2013 Borussia Dortmund 4-2 Bayern de Munique Supercup Venceu Nov 23, 2013 Borussia Dortmund 0-3 Bayern de Munique Bundesliga Perdeu Abr 12, 2014 Bayern de Munique 0-3 Borussia Dortmund Bundesliga Venceu Mai 17, 2014 Bayern de Munique 2-0 Borussia Dortmund DFB Pokal final Perdeu Ago 13, 2014 Borussia Dortmund 2-0 Bayern de Munique Supercup Venceu Nov 1, 2014 Bayern de Munique 2-1 Borussia Dortmund Bundesliga Perdeu Abr 4, 2015 Borussia Dortmund 0-1 Bayern de Munique Bundesliga Perdeu Abr 28, 2015 Bayern de Munique 1-1 Borussia Dortmund DFB Pokal semi-final Empatou

Klopp precisou de 12 partidas para vencer a primeira diante o Bayern, em 3 de outro de 2010. Vale ressaltar que antes de assumir o cargo no Borussia, o treinador comandava o Mainz.

Entre as temporadas de 2010-11 e 2011-12, Klopp venceu cindo partidas consecutivas, a melhor marca do técnico contra o Bayern. Mas logo a sequência foi quebrada e o alemão venceu apenas três jogos nos 13 duelos seguintes, feito que preocupa os torcedores do Liverpool.

Klopp encarou o Bayern em três finais: duas na Taça da Alemanha e uma na Champions League. Porém venceu apenas uma, na Taça da Alemanha em 2012, por 5 a 2.