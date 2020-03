Liverpool x Atlético também é o duelo entre o trio de ataque mais poderoso e o "muro" Oblak

Confronto entre estilos diferentes marca partida entre espanhóis e ingleses pelas oitavas de final da Champions League

Nesta quarta-feira (11), o Liverpool recebe o Atlético de Madrid, em Anfield, para reverter a derrota de 1x0 sofrida no primeiro duelo das oitavas de final da Liga dos Campeões. Para isso, a equipe de Jurgen Klopp terá que marcar gols na retranca de Diego Simeone. Assim, o grande duelo será entre o trio de ataque inglês, formado por Mané, Firmino e Salah, e o goleiro Oblak, um dos melhores do mundo em sua posição.

O tridente do causa arrepios em qualquer adversário. Os três craques juntos já somam 48 gols e 34 assistências nesta temporada. Para se ter uma ideia do feito, o inteiro balançou as redes em 44 oportunidades até o momento.

Além disso, Mané e Salah estão em belíssima forma, com números que podem superar suas estatísticas da temporada passada. O senegalês acumula 20 tentos e dez assistências até aqui, enquanto o egípcio chega a 18 gols e 12 assistências. Isso significa que cada um participou de 30 gols dos Reds.

Isso é possível graças a Firmino, peça fundamental no esquema de Klopp, capaz de abrir espaços e criar diversas oportunidades para seus companheiros de ataque. O brasileiro tem 10 gols e 12 assistências até aqui.

Mas para seguir marcando, o trio do Liverpool terá de passar por Oblak.

Oblak, o gigante da Champions

Se o trio de ataque dos Reds mete medo, Oblak é capaz de segurar uma equipe inteira nas costas. O esloveno não está fazendo a melhor temporada de sua carreira, mas elevou demais o nível de suas atuações na .

Além disso, o goleiro conhece muito bem o torneio europeu. Em seus 49 primeiros jogos pela competição, o arqueiro sofreu apenas 37 gols. Seus números só são superados pelo brasileiro Dida, que sofreu somente 35 gols em suas 50 primeiras partidas de Liga dos Campeões e detém o recorde histórico da estatística.

Nesta temporada Oblak entrou em campo em 36 oportunidade e foi vazado apenas 28 vezes. Com certeza ele fará de tudo para segurar o trio de ataque do Liverpool e ajudar o clube de Madrid a seguir rumo às quartas de final.