Liverpool x Atlético de Madrid: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Reds precisam vencer por dois gols de diferença nesta quarta (11) para avançar na Liga dos Campeões; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após perder por 1 a 0 no jogo de ida, o recebe o nesta quarta-feira (11), às 17h (de Brasília), em Anfield, precisando vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas de final da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, além do Facebook do Esporte Interativo e EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Liverpool x Atlético de Madrid DATA Quarta-feira, 11 de março de 2020 LOCAL Anfield - Liverpool, ING HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Reds querem a classificação na UCL / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, na TV fechada, além do Facebook do Esporte Interativo e EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LIVERPOOL

Considerada a pior atuação do Liverpool sob o comando de Klopp, o time inglês contará com o apoio de sua torcida para reverter o placar e avançar na .

No entanto, os Reds não poderão contar Alisson, lesionado. Adrian, que falhou nos dois últimos jogos, será o substituto do brasileiro.

Provável escalação do Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mane.

ATLÉTICO DE MADRID

Vindo de empate com o por 2 a 2 no Campeonato Espanhol no fim de semana, os Colchoneros terão à disposição João Felix, Diego Costa e Álvaro Morata no ataque.

Por outro lado, o técnico Diego Simeone terá que escolher entre Kieran Trippier e Sime Vrsaljko na lateral-direita.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi; Saul, Partey, Llorente, Koke; Felix, Morata.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Liverpool Copa da 3 de março Liverpool 2 x 1 Bournemouth Premier League 7 de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Liverpool Premier League 16 de março 17h (de Brasília) Liverpool x Premier League 21 de março 14h30 (de Brasília)

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Atlético de Madrid 1 de março Atlético de Madrid 2 x 2 Sevilla La Liga 7 de março

Próximas partidas