Liverpool x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Alerta de jogaço! Nesta quarta-feira (3), Liverpool e Atlético de Madrid se enfrentam no Anfield, às 17h (de Brasília), pela quarta rodada do grupo B da Champions League . A partida terá transmissão ao vivo do TNT Sports, na tv fechada, e do HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Liverpool x Atlético de Madrid DATA Quarta-feira, 3 de novembro de 2021 LOCAL Anfield, Liverpool - ING HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Colchoneros querem a vitória para manter a vice-liderança/ Foto: Getty Images

O TNT Sports, na tv fechada, e o HBO Max, na plataforma de streaming, irão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Liverpool entra em campo nesta quarta-feira querendo manter sua campanha 100% no grupo B da Champions League.

Os Reds perderam Keita no fim de semana, que se juntou a Milner e Elliott no departamento médico, enquanto Fabinho e Thiago Alcantara são dúvidas para Jurgen Klopp.

Do outro lado, o Atlético de Madrid precisa da vitória para não ver a sua vice-liderança ameaçada.

Os Colchoneros não terão Savic e Griezmann, suspensos, enquanto Lemar está fora, enquanto Kondogbia é dúvida, podendo dar espaço ao brasileiro Felipe na defesa.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Jones, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Salah, Jota, Mane.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Felipe, Gimenez, Hermoso; Trippier, De Paul, Koke, Carrasco; Felix, Suarez, Correa.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 2 x 2 Brighton Premier League 30 de outubro de 2021 Preston 0 x 2 Liverpool Copa da Liga 27 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO West Ham x Liverpool Premier League 7 de novembro de 2021 13h30 (de Brasília) Liverpool x Arsenal Premier League 20 de novembro de 2021 14h30 (de Brasília)

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético de Madrid 3 x 0 Betis La Liga 31 de outubro de 2021 Levante 2 x 2 Atlético de Madrid La Liga 28 de outubro de 2021

Próximas partidas