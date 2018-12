Liverpool x Arsenal: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Duas das equipes mais vencedoras da Inglaterra se enfrentam em uma partida que pode dar ainda mais moral para o líder Liverpool

O Liverpool recebe o Arsenal nesse sábado (29), às 15h30 (de Brasília), no Anfield pela 20ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão da ESPN Brasil e também do serviço de streaming WatchESPN. Aqui na Goal Brasil , você acompanha o tempo real do jogo.

Os Reds recebem os Gunners nesse que promete ser um dos grandes jogos de dezembro. O Liverpool de Jürgen Klopp ainda está invicto no certame e lidera com 51 pontos, seis a frente do vice-líder Tottenham. Já o Arsenal está em quinto com 38 pontos e vem oscilando nas últimas rodadas, mas ao mesmo tempo, tem mostrado uma boa adaptação às ideias de Unai Emery.

Veja informações da partida!

JOGO Liverpool x Arsenal DATA Sábado, 29 de dezembro LOCAL Anfield - Liverpool, Inglaterra HORÁRIO 13h30 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LIVERPOOL

Joel Matip, Joe Gomez e Alex Oxlade-Chamberlain estão lesionados e não jogam.

James Milner é dúvida devido a uma lesão muscular.

Provável escalação:

ARSENAL

Hector Bellerin, Konstantinos Mavropanos, Rob Holding, Danny Welbeck, Henrikh Mkhitaryan e Emile Smith Rowe estão lesionados e não jogam.

Shkodran Mustafi e Nacho Monreal são dúvidas para o confronto.

Alexandre Lacazette e Mesut Özil devem começar no banco de reservas.

Provável escalação: